A Uber anunciou recentemente a revisão de suas políticas de ocupação nos veículos, confirmando que os passageiros podem voltar a utilizar o banco dianteiro em corridas realizadas pelo aplicativo. A medida encerra uma restrição que havia sido implementada durante a pandemia de Covid-19, quando a empresa vetou o uso do assento da frente para manter o distanciamento entre motoristas e usuários.
Com a flexibilização das normas sanitárias e a volta à normalidade nas principais cidades do país, a companhia informou que a atualização busca proporcionar mais conforto e liberdade aos passageiros, mantendo o foco na segurança e no respeito mútuo durante as viagens. Agora, até 4 pessoas podem ser transportadas em carros de cinco lugares.
Autonomia aos motoristas
No entanto, a Uber destaca que a decisão final sobre a utilização do banco da frente cabe ao motorista, que tem autonomia para recusar o uso do assento caso se sinta desconfortável. Esse ponto, segundo a empresa, é essencial para garantir um ambiente seguro e equilibrado, preservando o bem-estar de ambos os lados.
A plataforma também recomendou que os passageiros comuniquem previamente ao condutor o desejo de ocupar o banco da frente — algo que pode ser feito diretamente pelo chat do aplicativo logo após a corrida ser aceita. Em caso de recusa por parte do motorista, o usuário tem o direito de cancelar a viagem sem penalidades e solicitar outro veículo.