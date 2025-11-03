A Uber anunciou recentemente a revisão de suas políticas de ocupação nos veículos, confirmando que os passageiros podem voltar a utilizar o banco dianteiro em corridas realizadas pelo aplicativo. A medida encerra uma restrição que havia sido implementada durante a pandemia de Covid-19, quando a empresa vetou o uso do assento da frente para manter o distanciamento entre motoristas e usuários.

Com a flexibilização das normas sanitárias e a volta à normalidade nas principais cidades do país, a companhia informou que a atualização busca proporcionar mais conforto e liberdade aos passageiros, mantendo o foco na segurança e no respeito mútuo durante as viagens. Agora, até 4 pessoas podem ser transportadas em carros de cinco lugares.

Autonomia aos motoristas