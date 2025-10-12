Vírus que se espalha pelo WhatsApp Web mira brasileiros

Um novo golpe cibernético está usando o WhatsApp Web como porta de entrada para ataques a computadores no Brasil. O vírus, batizado de Sorvepotel, foi identificado pela empresa de segurança digital Trend Micro e já infectou pelo menos 477 máquinas, 457 delas no país. As informações são do G1.

O malware se espalha por arquivos enviados em conversas e grupos no aplicativo. Quando o usuário baixa e executa o conteúdo suspeito , geralmente disfarçado de comprovantes de pagamento ou orçamentos falsos, o sistema abre uma brecha para que o hacker controle o computador da vítima.