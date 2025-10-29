O Meta AI, assistente de inteligência artificial integrado ao WhatsApp, atua como uma ferramenta para responder questões e gerar imagens diretamente na plataforma. Apesar de suas funcionalidades, uma parcela de usuários busca reduzir a visibilidade da IA, motivada por preocupações com privacidade, segurança ou pela preferência por uma experiência de aplicativo mais despojada.
A presença constante do assistente levanta questionamentos. Usuários frequentemente citam a desconfiança em relação à análise de dados, mesmo com as garantias de confidencialidade fornecidas pela Meta. O assistente analisa padrões de conversa, gerando desconforto em alguns perfis.
Além disso, outros motivos para a busca por ocultação incluem:
- Utilidade limitada para necessidades específicas.
- Possibilidade de fornecimento de respostas imprecisas.
- Aumento do consumo de recursos do dispositivo, como bateria.
Como ocultar a META AI
Para usuários no Brasil e em outros países da América Latina, a desinstalação completa do Meta AI não é possível. No entanto, o chat pode ser removido da lista principal de conversas. O processo é simples e contribui para uma interface mais limpa:
- Acesse a conversa com o Meta AI na lista de chats.
- Toque no menu de três pontos verticais, localizado no canto superior direito da tela.
- Selecione a opção “Excluir conversa” ou “Apagar chat”.
- Confirme a exclusão.
Um ponto de atenção envolve a potencial disseminação de informações incorretas pelo assistente, especialmente em temas sensíveis como saúde ou legislação. Há também relatos de interações inadequadas com menores, apesar das proteções que a Meta afirma ter implementado.
Outra questão levantada é o consumo maior de bateria em smartphones mais antigos, e a preocupação de que a presença contínua da IA possa impactar o desenvolvimento do pensamento crítico dos usuários.
Sobre a segurança, a Meta afirma que todas as conversas são protegidas por criptografia e são confidenciais, garantindo não haver armazenamento de histórico ou compartilhamento com terceiros. A empresa assegura que a inteligência artificial não capta áudio do usuário fora das interações diretas.
A decisão de manter ou ocultar o assistente Meta AI permanece como uma escolha individual, baseada no nível de confiança do usuário em relação à tecnologia e em sua preferência por uma interface simplificada.