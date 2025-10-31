O prédio que abriga a Escola de Música de Piracicaba “Maestro Ernst Mahle”, mantida pela Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), será leiloado no dia 13 de novembro, às 14h, com participação presencial e online. O imóvel, avaliado em R$ 3,986 milhões, terá lance mínimo de R$ 2,7 milhões.
De acordo com informações da Unimep, o imóvel estava disponível para venda e, com o surgimento de um interessado, passou para a modalidade de leilão. A instituição ressalta que a operação envolve apenas o prédio, e que a Escola de Música continuará em funcionamento. Após a venda, a unidade será realocada para o Colégio Piracicabano, mantendo suas atividades normalmente. Atualmente, a escola conta com cerca de 75 alunos ativos, e o edital prevê prazo de 180 dias para a transição das operações após a concretização da venda.
A alienação faz parte do processo de recuperação judicial da Rede Metodista de Educação, determinado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). A venda de imóveis tem o objetivo de quitar dívidas da mantenedora, que enfrenta dificuldades financeiras desde o fechamento de 30 cursos em Piracicaba e Santa Bárbara d’Oeste, medida que afetou aproximadamente 500 estudantes.
Neste ano, outras áreas da Unimep também foram leiloadas. Em maio, parte do campus Taquaral foi arrematada pela rede de supermercados Delta Max por R$ 20 milhões. Em outubro, a holding patrimonial Cançado & Lessa, responsável pela Rede Drogal, adquiriu a área remanescente do campus, de 189,8 mil metros quadrados (sendo 45 mil de área construída), por R$ 35 milhões. O grupo anunciou que pretende reconfigurar o espaço, preservando elementos históricos e incorporando novos investimentos.
Situação do patrimônio cultural
Segundo o Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba), a Escola de Música “Maestro Ernst Mahle” é reconhecida como Patrimônio Histórico e Cultural Imaterial do município, conforme o Decreto nº 19.930, de 26 de março de 2024.
Já o imóvel onde a escola funciona não possui tombamento definitivo. A assessoria de imprensa do Conselho informou que o processo foi iniciado, mas não concluído devido à falta de documentação e à dificuldade de acesso para instrução técnica. “O Codepac esclarece que, mesmo em caso de tombamento, não haveria impedimento legal para o leilão, pois o reconhecimento não inviabiliza a transferência de propriedade”, diz a nota.
Dona Cidinha
Dona Cidinha Mahle, esposa do fundador da escola, Ernst Mahle (in memoriam), lamentou a venda do prédio, mas espera que o imóvel, mesmo após o leilão, manhtenha o perfil para o qual foi criado. “Para mim o prédio significa muito, porque ele foi feito para o ensino da música. O auditório, os pianos, enfim, tudo foi pensado para uma escola de música. anta gente se formou ou participou da escola, foram para Europa ou Estados Unidos, e lá se saíram muito bem. Seria uma pena o prédio servir para outra utilidade, que não a de formar músicos”, disse.