O prédio que abriga a Escola de Música de Piracicaba “Maestro Ernst Mahle”, mantida pela Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), será leiloado no dia 13 de novembro, às 14h, com participação presencial e online. O imóvel, avaliado em R$ 3,986 milhões, terá lance mínimo de R$ 2,7 milhões.

De acordo com informações da Unimep, o imóvel estava disponível para venda e, com o surgimento de um interessado, passou para a modalidade de leilão. A instituição ressalta que a operação envolve apenas o prédio, e que a Escola de Música continuará em funcionamento. Após a venda, a unidade será realocada para o Colégio Piracicabano, mantendo suas atividades normalmente. Atualmente, a escola conta com cerca de 75 alunos ativos, e o edital prevê prazo de 180 dias para a transição das operações após a concretização da venda.

A alienação faz parte do processo de recuperação judicial da Rede Metodista de Educação, determinado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). A venda de imóveis tem o objetivo de quitar dívidas da mantenedora, que enfrenta dificuldades financeiras desde o fechamento de 30 cursos em Piracicaba e Santa Bárbara d’Oeste, medida que afetou aproximadamente 500 estudantes.