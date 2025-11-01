Piracicaba, cidade de encantos e boas conversas, tem nas cafeterias um dos seus refúgios mais acolhedores. Entre o aroma do café fresco e o som suave das xícaras se encontrando, surgem lugares que vão muito além do simples ato de tomar café — são pontos de encontro, inspiração e pausa. Se você é apaixonado por um bom espresso, um capuccino cremoso ou apenas aquele ambiente que abraça, prepare-se: reunimos as melhores cafeterias de Piracicaba para você conhecer e se apaixonar!

VEJA MAIS:

Barish Café

Endereço: Avenida Maria Elisa, 303 - Vila Rezende