Conheça as melhores cafeterias de Piracicaba

Piracicaba, cidade de encantos e boas conversas, tem nas cafeterias um dos seus refúgios mais acolhedores. Entre o aroma do café fresco e o som suave das xícaras se encontrando, surgem lugares que vão muito além do simples ato de tomar café — são pontos de encontro, inspiração e pausa. Se você é apaixonado por um bom espresso, um capuccino cremoso ou apenas aquele ambiente que abraça, prepare-se: reunimos as melhores cafeterias de Piracicaba para você conhecer e se apaixonar!

Barish Café

Endereço: Avenida Maria Elisa, 303 - Vila Rezende

Contato: (19) 99947-9452

Funcionamento: seg. a sex. das 8h15 às 19h e sáb. dom. e feriados, das 9h às 18h

Saiba mais.

Ômega Café

Endereço: Av. Dona Lidia, 738 - Vila Rezende

Contato: (19) 3413 - 4215

Funcionamento: Seg a Sex: 8h às 19h / Sáb: 09h às 19h / Dom: Fechado

Saiba mais.

Terrazzo Ma Belle 

Endereço: Via Comendador Pedro Morganti, 4965 (Galpão 2) - Monte Alegre

Contato: (19) 99733-2305 - WhatsApp

Funcionamento:  Cafeteria: Qua, Qui e Dom: 8h15 às 17h15 | Sex e Sáb: 8h15 às 18h

Pizzaria: Qua-Sáb: 18h30 às 22h30

Saiba mais.

Café Tirol

Endereço: Rua Santa Olímpia, 160 - Santa Olímpia

Contato: (19) 99185-8268 (WhatsApp)

Funcionamento: Sabádo e Domingo das 9h às 17h

Saiba mais.

LaClave Cafeteria & Bistrô

Endereço: Avenida Dona Francisca, 910 - Vila Rezende

Contato: (19) 99908-4579

Funcionamento: Terça a Sexta das 10h às 18h30 / Sábado das 08h30 às 18h30 / Domingo das 08h30min às 17h

Saiba mais.

