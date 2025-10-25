25 de outubro de 2025
DICAS

Conheça os melhores restaurantes de comida italiana em Piracicaba

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Piracicaba, uma cidade que respira cultura e tradição, também se destaca por sua vibrante cena gastronômica, onde a culinária italiana ocupa um lugar de honra nos corações e paladares de seus moradores e visitantes. Se você é um apreciador dos sabores da Itália e busca uma experiência autêntica e inesquecível, prepare-se para uma jornada deliciosa: selecionamos os melhores restaurantes de comida italiana em Piracicaba, veja quais são!

Empório Santa Clara

Endereço: Rua D. Pedro I, 615 - Centro

Contato: (19) 3402-8462 ou (19) 98149-0248 (WhatsApp)

Horário de Funcionamento: Segunda a Quinta: das 18h30 às 22h45 / Sexta das 18h30 às 23h45 / Sábado das 19h00 às 23h45

Saiba mais.

Café Tirol

Endereço: Rua Santa Olímpia, 160 - Santa Olímpia

Contato: (19) 99185-8268 (WhatsApp)

Horário de Funcionamento: Sabádo e Domingo das 9h às 17h

Saiba mais.

Casaretto Pasta&Vinho

Endereço: Rua Aquilino Pacheco, 412 - Cidade Alta

Contato: (19) 3433-6785 (WhatsApp)

Horário de Funcionamento: De Terça a Sexta das 11h às 14h30 e das 18h às 23h / Sábado das 11h às 15h e das 18h às 23h / Domingos das 11h às 15h e das 18h às 22h

Saiba mais.

Pavanelli - Loja & Ristorante

Endereço: Rua Riachuelo, 798 – Centro

Contato: (19) 3433-5929

Horário de Funcionamento: Restaurante: De Terça a Sábado das 12h às 15h e das 19h às 22h30 / Domingo das 12h às 15h

Loja: Segunda das 9h às 18h / De Terça a Sábado das 9h às 23h / Domingo das 9h às 15h

Saiba mais.

Giardino Ristorante

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 2328 - Vila Monteiro

Contato: (19) 3433-7066

Horário de Funcionamento: Segunda, Quarta e Quinta das 11h às 14h30 e das 19h às 22h30 / Sexta das 11h às 14h30 e das 19h às 23h / Sábado das 11h às 15h30 e das 19h às 00h / Domingo das 11h às 15h30

Saiba mais.

