O juiz federal Eduardo Appio, ex-integrante da força-tarefa da Operação Lava Jato e conhecido por suas críticas contundentes ao ex-juiz Sergio Moro, foi afastado do cargo após ser apontado pela Polícia Civil de Santa Catarina como o responsável por um suposto furto de duas garrafas de champanhe Moët Chandon, avaliadas em cerca de R$ 540 cada. O caso teria ocorrido em um supermercado da rede Giassi, localizado em Blumenau, no Vale do Itajaí.

De acordo com a apuração inicial, as câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento do ocorrido. O episódio levou a Polícia Civil a comunicar imediatamente o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que, diante da prerrogativa de foro do investigado, instaurou um procedimento administrativo sigiloso. O tribunal confirmou o afastamento preventivo do magistrado enquanto as investigações seguem em curso.