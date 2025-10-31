Em entrevista ao Jornal de Piracicaba, o presidente da Società, Juliano Menghel Dorizotto, destacou a importância simbólica do momento. “É um evento não só da comunidade italiana, mas de toda Piracicaba. O prédio da Società abriga o único teatro italiano do interior de São Paulo ainda de pé, e agora iniciamos o processo que permitirá o restauro desse patrimônio histórico”, afirmou.

A Società Italiana di Mutuo Soccorso de Piracicaba realiza, na próxima quarta-feira (5), às 19h, o evento “Benvenuti alla nostra storia”, que marca a conclusão do projeto técnico de restauro da sede histórica da entidade, localizada na Rua Dom Pedro I, 781, no Centro. A celebração reunirá palestra, lançamento de acervo digital e apresentação musical, em uma noite que une tradição, cultura e pertencimento.

Durante o evento, a arquiteta e restauradora Juliana Binotti, responsável pelo projeto técnico de restauro, ministrará uma palestra sobre a importância da preservação dos prédios históricos e o papel da arquitetura na valorização da identidade local. A palestra será presencial e transmitida on-line pelo canal da profissional no YouTube.

Outro destaque da noite será o lançamento do novo site da Società Italiana, que passa a reunir um acervo digital com registros da história do prédio e da imigração italiana na cidade. De acordo com Dorizotto, o espaço reunirá documentos, depoimentos, fotos e lembranças de momentos marcantes, como casamentos, apresentações e eventos que ocorreram no teatro ao longo das décadas. “Queremos que o público possa acessar e conhecer não só a história institucional da Società, mas também as memórias afetivas que fazem parte da vida de tantas famílias”, explica.

A programação também contará com a apresentação da Orquestra Juvenil de Cordas da Academia Jovens Músicos, formada por estudantes que utilizam a sede da entidade para ensaios e apresentações. Para Dorizotto, essa participação reforça o papel da Società como espaço vivo de cultura. “Apoiamos a música, a arte e a história. Convidamos todos que valorizam o patrimônio e a italianidade a virem celebrar conosco”, diz.