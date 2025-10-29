Fontes das forças de segurança confirmaram que Japinha foi atingida por disparos de fuzil após reagir à abordagem. Ela vestia roupa camuflada e colete tático com espaços para carregadores, o que reforça seu papel ativo no enfrentamento contra os agentes. O corpo da criminosa foi encontrado próximo a um dos acessos principais da comunidade, depois de horas de tiroteio intenso.

A traficante Penélope, também conhecida como “Japinha do CV”, morreu em confronto com forças de segurança durante a megaoperação que paralisou os complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, na terça-feira (28). Considerada uma das principais peças do Comando Vermelho (CV), ela era tida como figura de confiança da liderança local e atuava na proteção de rotas de fuga e defesa de pontos estratégicos de tráfico.

A morte de Penélope ocorreu no contexto da operação mais sangrenta da história do Rio de Janeiro, que até o momento soma 132 mortes, incluindo 4 policiais — dois civis e dois militares — e 81 prisões confirmadas. Segundo o Ministério Público do Estado (MPRJ), o número de vítimas foi atualizado após moradores levarem mais de 70 corpos para a Praça São Lucas, no interior do Complexo da Penha, durante a madrugada de quarta-feira (29).

A ação contou com a participação de 2,5 mil agentes de diversas corporações, como Polícia Militar, Polícia Civil e unidades especiais, em uma ofensiva para desarticular o Comando Vermelho, enfraquecer suas bases de comunicação e frear a expansão territorial da facção. O Palácio Guanabara classificou a operação como “necessária diante da escalada de violência e do poder bélico do crime organizado”.

Moradores relataram uma madrugada de terror, marcada por tiroteios, explosões e o sobrevoo constante de helicópteros. O confronto se concentrou nas áreas da Grota, Fazendinha e Vila Cruzeiro, onde o som das rajadas se estendeu até o amanhecer. Segundo os agentes, túneis e rotas clandestinas entre muros e casas foram identificadas, usadas para a fuga de criminosos — uma tática semelhante à empregada na emblemática operação de 2010.