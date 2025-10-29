A programação traz curtas-metragens às 19h e, às 20h, a exibição do filme Flow, vencedor do Oscar 2025 de Melhor Animação, dirigido por Gints Zilbalodis. A produção letã conta a jornada poética de um gato solitário em um mundo inundado, que embarca em uma viagem de sobrevivência e amizade ao lado de outros animais após uma grande enchente devastar sua casa.

Piracicaba recebe, pela primeira vez, um projeto que une cinema, sustentabilidade e participação coletiva: o BikeCine, que acontece nesta quinta-feira (30) no pequeno pátio do Engenho Central, a partir das 19h, com entrada gratuita. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura, e os ingressos podem ser adquiridos presencialmente uma hora antes do evento ou pelo site oficial .

O diferencial do BikeCine é que ele funciona com energia 100% limpa e sustentável, gerada pelas pedaladas do público. A estrutura conta com 150 cadeiras e 16 estações de pedal, sendo 12 bicicletas fixas e quatro bases para quem desejar levar a própria. Durante as sessões, o público pode escolher entre assistir sentado ou ajudar a gerar energia pedalando — e, claro, quanto mais força nas pedaladas, maior a energia gerada.

Para crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, o projeto oferece o pedal de mão, uma alternativa acessível e divertida que permite a todos participarem da experiência. A proposta é transformar o cinema em um espaço interativo, onde a energia da plateia alimenta o som, o projetor e a tela inflável Airscreen, que proporciona imagem e áudio de alta qualidade.

Segundo os organizadores, o BikeCine consome cerca de 2.500 watts por hora, e cada ciclista gera, em média, 200 watts de energia. Um painel luminoso exibe, em tempo real, a quantidade de energia produzida, incentivando os participantes a manter o ritmo. Durante a sessão, as pedaladas podem ser revezadas, garantindo que todos tenham a chance de participar e descansar entre as exibições.