O calendário brasileiro de 2026 apresentará nove feriados nacionais em dias úteis, o que possibilita folgas estendidas. Deste total, sete datas comemorativas cairão em segundas ou sextas-feiras, facilitando a emenda com o fim de semana.
Apenas a Proclamação da República, celebrada em 15 de novembro, será em um domingo.
O ano terá o feriado da Confraternização Universal, em 1º de janeiro, caindo em uma quinta-feira. Já o Dia de Tiradentes, em 21 de abril, será observado em uma terça-feira. Além disso, o calendário inclui seis pontos facultativos.
Nove dos doze meses de 2026 contarão com feriados nacionais ou pontos facultativos: janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, setembro, outubro, novembro e dezembro.
Os meses de março, julho e agosto não possuem nenhuma data oficial de feriado nacional ou ponto facultativo.
Vale lembrar que, pontos facultativos, a exemplo do Carnaval, não são equiparados a feriados e não impõem a concessão obrigatória de folga.
Veja as datas oficiais de 2026
Janeiro
1º (5ª feira): Feriado Nacional (Confraternização Universal)
Fevereiro
16 (2ª feira): Ponto Facultativo (Carnaval)
17 (3ª feira): Ponto Facultativo (Carnaval)
18 (4ª feira): Ponto Facultativo (Quarta-feira de Cinzas, até as 14h)
Abril
3 (6ª feira): Feriado Nacional (Sexta-feira Santa)
21 (3ª feira): Feriado Nacional (Tiradentes)
Maio
1º (6ª feira): Feriado Nacional (Dia do Trabalho)
Junho
4 (5ª feira): Ponto Facultativo (Corpus Christi)
Setembro
7 (2ª feira): Feriado Nacional (Independência do Brasil)
Outubro
12 (2ª feira): Feriado Nacional (Nossa Senhora Aparecida)
Novembro
2 (2ª feira): Feriado Nacional (Finados)
15 (Domingo): Feriado Nacional (Proclamação da República)
20 (6ª feira): Feriado Nacional (Dia de Zumbi e da Consciência Negra)
Dezembro
24 (5ª feira): Ponto Facultativo (Véspera de Natal, depois das 14h)
25 (6ª feira): Feriado Nacional (Natal)
31 (5ª feira): Ponto Facultativo (Véspera do Ano-Novo, depois das 14h)