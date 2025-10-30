31 de outubro de 2025
DE FOLGA

2026 terá nove feriados prolongados; veja lista

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Freepik
Além das datas oficiais, haverá mais seis pontos facultativos
Além das datas oficiais, haverá mais seis pontos facultativos

O calendário brasileiro de 2026 apresentará nove feriados nacionais em dias úteis, o que possibilita folgas estendidas. Deste total, sete datas comemorativas cairão em segundas ou sextas-feiras, facilitando a emenda com o fim de semana.

Apenas a Proclamação da República, celebrada em 15 de novembro, será em um domingo.

O ano terá o feriado da Confraternização Universal, em 1º de janeiro, caindo em uma quinta-feira. Já o Dia de Tiradentes, em 21 de abril, será observado em uma terça-feira. Além disso, o calendário inclui seis pontos facultativos.

Nove dos doze meses de 2026 contarão com feriados nacionais ou pontos facultativos: janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, setembro, outubro, novembro e dezembro.

Os meses de março, julho e agosto não possuem nenhuma data oficial de feriado nacional ou ponto facultativo.

Vale lembrar que, pontos facultativos, a exemplo do Carnaval, não são equiparados a feriados e não impõem a concessão obrigatória de folga.

Veja as datas oficiais de 2026

Janeiro

1º (5ª feira): Feriado Nacional (Confraternização Universal)

Fevereiro

16 (2ª feira): Ponto Facultativo (Carnaval)

17 (3ª feira): Ponto Facultativo (Carnaval)

18 (4ª feira): Ponto Facultativo (Quarta-feira de Cinzas, até as 14h)

Abril

3 (6ª feira): Feriado Nacional (Sexta-feira Santa)

21 (3ª feira): Feriado Nacional (Tiradentes)

Maio

1º (6ª feira): Feriado Nacional (Dia do Trabalho)

Junho

4 (5ª feira): Ponto Facultativo (Corpus Christi)

Setembro

7 (2ª feira): Feriado Nacional (Independência do Brasil)

Outubro

12 (2ª feira): Feriado Nacional (Nossa Senhora Aparecida)

Novembro

2 (2ª feira): Feriado Nacional (Finados)

15 (Domingo): Feriado Nacional (Proclamação da República)

20 (6ª feira): Feriado Nacional (Dia de Zumbi e da Consciência Negra)

Dezembro

24 (5ª feira): Ponto Facultativo (Véspera de Natal, depois das 14h)

25 (6ª feira): Feriado Nacional (Natal)

31 (5ª feira): Ponto Facultativo (Véspera do Ano-Novo, depois das 14h)

