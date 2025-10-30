O calendário brasileiro de 2026 apresentará nove feriados nacionais em dias úteis, o que possibilita folgas estendidas. Deste total, sete datas comemorativas cairão em segundas ou sextas-feiras, facilitando a emenda com o fim de semana.

Apenas a Proclamação da República, celebrada em 15 de novembro, será em um domingo.

O ano terá o feriado da Confraternização Universal, em 1º de janeiro, caindo em uma quinta-feira. Já o Dia de Tiradentes, em 21 de abril, será observado em uma terça-feira. Além disso, o calendário inclui seis pontos facultativos.

Nove dos doze meses de 2026 contarão com feriados nacionais ou pontos facultativos: janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, setembro, outubro, novembro e dezembro.