A morte do policial civil Rodrigo Velloso Cabral, de 34 anos, lotado no 39º Distrito Policial (Pavuna), provocou grande comoção no Rio de Janeiro. O agente, que estava há apenas dois meses na corporação, foi morto durante a megaoperação realizada nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade — ação considerada a mais letal da história fluminense.

Despedida marcada por emoção nas redes sociais

Nas redes sociais, a viúva de Rodrigo, Rosi Cabral, publicou uma homenagem comovente ao marido, compartilhando uma foto ao lado dele e da filha do casal. Em seu relato, ela descreveu o policial como um homem íntegro, corajoso e dedicado, que morreu “cumprindo sua missão de proteger a sociedade”.