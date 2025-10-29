A morte do policial civil Rodrigo Velloso Cabral, de 34 anos, lotado no 39º Distrito Policial (Pavuna), provocou grande comoção no Rio de Janeiro. O agente, que estava há apenas dois meses na corporação, foi morto durante a megaoperação realizada nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade — ação considerada a mais letal da história fluminense.
Despedida marcada por emoção nas redes sociais
Nas redes sociais, a viúva de Rodrigo, Rosi Cabral, publicou uma homenagem comovente ao marido, compartilhando uma foto ao lado dele e da filha do casal. Em seu relato, ela descreveu o policial como um homem íntegro, corajoso e dedicado, que morreu “cumprindo sua missão de proteger a sociedade”.
Em um dos trechos mais emocionantes, Rosi lembrou da relação de Rodrigo com a filha, ressaltando o carinho e a presença constante do pai. “Ele era o melhor pai que nossa menina poderia ter. Brincava, ensinava e a olhava com o orgulho de quem via no sorriso dela o seu maior amor”, escreveu.
Amor de adolescência e planos interrompidos
Rosi contou ainda que conheceu o marido quando ambos tinham 15 anos. Desde então, permaneceram juntos por 17 anos, construindo uma história de companheirismo e amor. “Crescemos lado a lado, criamos nosso mundo, nossa família. Tínhamos tantos planos… agora todos se transformaram em saudade”, desabafou.
