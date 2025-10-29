Durante a solenidade, a presidente da ACAP, Dra. Juliana Barbosa Previtalli, recebeu a homenagem em nome da associação, ao lado do vereador proponente. Em seu discurso, Juliana agradeceu o reconhecimento e reafirmou o compromisso da nova diretoria em manter viva a missão cultural da instituição. “Seguiremos fortalecendo o acesso à arte, incentivando talentos e preservando o patrimônio artístico de Piracicaba”, destacou.

A Associação de Cultura Artística de Piracicaba (ACAP) comemorou seus 100 anos de história em uma cerimônia memorável realizada no último 14 de outubro, no Salão Nobre Helly de Campos Melges, da Câmara de Vereadores de Piracicaba. O evento contou com Moção de Aplausos proposta pelo vereador André Bandeira, em reconhecimento ao legado centenário da entidade na valorização da arte e da cultura piracicabana.

Estiveram presentes os membros da diretoria: Milton Antonio De Mori (vice-presidente), Nicole Nicoletti Jardim (secretária), Juliana Aparecida Franco Gaia (tesoureira), José De Marco Alves Zinsly (diretor de patrimônio), e as conselheiras Heloísa Guerrini e Bianca Teresa de Oliveira Rosenthal. O conselheiro Luís Fernando Fischer Dutra foi o único ausente na solenidade.

A noite também foi marcada por um momento de emoção e descontração. Após a entrega oficial da moção e do quadro comemorativo, os convidados participaram de um coquetel de confraternização que contou com uma apresentação surpresa do grupo vocal Bocas da Escola Vocal. A performance interativa encantou o público, que se juntou aos músicos em um clima de alegria e celebração cultural.

O evento, organizado pela presidente Juliana Previtalli e pela secretária Nicole Nicoletti, em parceria com o vereador André Bandeira, representou o segundo encontro formal da nova gestão da ACAP. A ocasião simbolizou o renascimento e a reativação da associação, que se prepara para dar continuidade à sua missão de promover e difundir a arte em Piracicaba.