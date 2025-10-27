27 de outubro de 2025
MOTO PREFERIDA

Furtos de motos caem em Piracicaba; veja a preferida dos ladrões

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Os furtos despencaram de 128 em 2024, para 66 neste ano, em Piracicaba.
 Os números da segurança pública trouxeram uma boa notícia para os motociclistas de Piracicaba: os furtos de motos caíram quase pela metade em 2025.

Segundo dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, entre janeiro e agosto deste ano foram furtadas 66 motos, contra 128 no mesmo período de 2024 — uma queda expressiva de 48%.

Mas, apesar da melhora, um modelo continua irresistível para os criminosos: a Honda CG 160. Ela segue firme no topo da lista das motos mais visadas e continua sendo a “queridinha” dos ladrões da região.

A SSP atribui a redução nas ocorrências às ações intensas de combate à receptação e ao comércio ilegal de peças, que vêm apertando o cerco sobre desmanches e revendas suspeitas.

Mesmo assim, a recomendação é clara: redobre os cuidados com sua moto, especialmente se ela for uma CG — o alvo número um dos ladrões.

