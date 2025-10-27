R$3 mil: MEC dará bonificação para professores; como receber

O Ministério da Educação (MEC) instituiu uma nova iniciativa de valorização de docentes da educação básica. Por meio do Programa Mais Professores para o Brasil, 100 mil profissionais das redes públicas receberão um crédito de R$ 3 mil para aquisição de equipamentos tecnológicos. A medida foi oficializada no último dia 15 de outubro de 2025, Dia dos Professores.

O programa, regulamentado pelo Decreto nº 12.358/2025, busca reconhecer educadores com desempenho notável em suas práticas pedagógicas, especialmente aqueles em escolas que enfrentam desafios contextuais. A ação tem como foco a melhoria da qualidade da educação básica nacional.

Critérios de Elegibilidade e Seleção