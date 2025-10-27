27 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
BONIFICAÇÃO

R$3 mil: MEC dará bonificação para professores; como receber

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: José Cruz/Agência Brasil
A iniciativa faz parte do Programa Mais Professores para o Brasil, 100 mil profissionais das redes públicas receberão um crédito de R$ 3 mil em equipamentos
A iniciativa faz parte do Programa Mais Professores para o Brasil, 100 mil profissionais das redes públicas receberão um crédito de R$ 3 mil em equipamentos

O Ministério da Educação (MEC) instituiu uma nova iniciativa de valorização de docentes da educação básica. Por meio do Programa Mais Professores para o Brasil, 100 mil profissionais das redes públicas receberão um crédito de R$ 3 mil para aquisição de equipamentos tecnológicos. A medida foi oficializada no último dia 15 de outubro de 2025, Dia dos Professores.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

O programa, regulamentado pelo Decreto nº 12.358/2025, busca reconhecer educadores com desempenho notável em suas práticas pedagógicas, especialmente aqueles em escolas que enfrentam desafios contextuais. A ação tem como foco a melhoria da qualidade da educação básica nacional.

Critérios de Elegibilidade e Seleção

A participação é restrita a professores em exercício em unidades escolares municipais, estaduais ou do Distrito Federal. Ficam de fora os docentes de escolas com qualquer modalidade de seleção para o ingresso de alunos.

O reconhecimento será distribuído em três categorias: Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental, além do Ensino Médio.

A seleção dos beneficiados será realizada com base em indicadores educacionais e socioeconômicos:

50% das premiações serão destinadas a professores de escolas com melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), com distribuição proporcional entre as unidades da federação.

Os 50% restantes contemplarão docentes de escolas com maior Ideb entre aquelas que possuem o menor Indicador de Nível Socioeconômico (INSE) (25% piores).

Em caso de igualdade de pontuação, os critérios de desempate serão o menor INSE e o maior número de matrículas na etapa de ensino correspondente. A análise e validação da lista de professores elegíveis são atribuições do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Uso e Repasse do Recurso

Cada docente selecionado terá acesso a R$ 3 mil em um cartão emitido pelo Banco do Brasil. O valor deve ser utilizado, de forma exclusiva, na compra de computadores, notebooks, tablets ou minicomputadores novos, conforme as especificações estabelecidas pela Capes. É permitido o uso de recursos próprios para complementar a aquisição, que deve ser finalizada em até 180 dias após o crédito do valor.

Obrigatoriedade de Prestação de Contas

A comprovação da compra é compulsória e deve ser efetuada via sistema eletrônico, mediante o envio da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) emitida em nome do beneficiário. A Capes será responsável pela análise da prestação de contas, podendo aprová-la, aprová-la com ressalvas ou reprová-la. Em caso de reprovação, o professor deverá ressarcir o valor por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

O MEC, com suporte técnico do Inep, define as diretrizes e consolida a lista de profissionais. A Capes coordena a operacionalização e o envio de dados ao Banco do Brasil, que é o responsável pela emissão dos cartões e pela fiscalização do uso do crédito.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários