Piracicaba altera sistema de emissão de NF; Entenda o que muda

A partir de 1º de janeiro de 2026, emitir Nota Fiscal de Serviços em Piracicaba não será mais como antes. A Prefeitura anunciou, na última quinta-feira (23), uma mudança completa no sistema de emissão, que deixará de ser local e passará a funcionar exclusivamente por meio da plataforma nacional da Receita Federal, o Emissor Nacional.

O Decreto Municipal nº 20.817/2025, publicado pela Secretaria de Finanças, determina que todas as empresas prestadoras de serviços da cidade deverão se adaptar ao novo modelo, desenvolvido pela União, que unifica procedimentos e trará padronização a todos os municípios do país. Na prática, a mudança significa que o sistema atual municipal de notas fiscais será desativado. As emissões precisarão ser feitas diretamente no novo ambiente nacional, seja pelo portal da internet, aplicativo móvel ou por integração via API.