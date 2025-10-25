Escolas de Piracicaba se destacam em projeto da Seduc

Dezesseis escolas de Piracicaba e região se destacaram na classificação final da 1ª Olisp (Olimpíada Interpreta SP), concurso promovido pela Seduc (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo). Essas escolas, que equivalem a 20% do total da Diretoria Regional de Ensino de nossa cidade, obtiveram os méritos conforme critérios que consideraram o número de estudantes premiados e o porte da instituição de ensino.
As escolas com mais medalhistas foram EE Eduir Benecdito Scarpari, EE Ademar Vieira Pisco, EE Alfredo Cardoso, EE Ângelo Franzin, EE Antonio Pinto de Almeida Ferraz (Apaf), EE Augusto Melega, EE Barão do Rio Branco, EE Elias de Mello Ayres, EE Francisca Elisa da Silva, EE José de Mello Moraes, EE Manoel Dias de Almeida; EE Paulo Luiz Valerio, EE Pedro Crem Filho; EE Pedro Moares Cavalcanti, EE Samuel de Castro Neves e EE Vicente Luis Grosso.
Assim como na Omasp (Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo), a Olisp premia com medalhas — de ouro, prata e bronze — 5% dos estudantes com as melhores notas de todos os municípios paulistas matriculados em escolas de tempo parcial e integral. A entrega de medalhas será organizada pelas 91 unidades regionais de ensino do Estado. Os eventos acontecerão ao longo do mês de dezembro.
Além dos alunos, professores, escolas e diretorias também serão premiadas. O “troféu olímpico” será entregue às diretorias regionais de ensino que atingiram 90% ou mais de participação de alunos. Ao todo, mais de 120 mil estudantes foram contemplados em todo o Estado.
“A direção da escola Apaf sente orgulhosa do trabalho realizado pelos professores e alunos na Olisp. Feliz com esse resultado porque acredito que a habilidade em leitura é a chave para a aprendizagem em todas as disciplinas e ferramenta importante para comunicação verbal. Parabéns a toda equipe Apaf que trabalha sempre com o objetivo de desenvolver os projetos oferecidos pela Seduc com competência e contribuir na formação de bons cidadãos”, discursou a diretora do Apaf, Lilia Maria Cardoso Esquierro.
Amigas de sala, no sétimo ano do Apaf, Isabela Campos de Pontes e Luna Gabrielly Ferreira Rodrigues chegaram ao ponto mais alto do pódio da Olisp. “Eu fiquei muito feliz, pois me esforcei bastante para conseguir a medalha de ouro. Acredito que, por ter me empenhado, a prova foi fácil”, contou Luna. “Fiquei muito feliz pelo mérito e pelo esforço que resultaram na medalha”, acrescentou Isabela.
CRITÉRIOS
Em algumas escolas ou cidades, estudantes que acertaram a mesma quantidade de questões serão premiados com medalhas diferentes. O coordenador de Olimpíadas da Secretaria da Educação, Roberto Serra Campos Júnior, destaca que a Olisp premia com medalhas de ouro os 0,6% melhores colocados em cada município, com prata os alunos entre 0,6% e 2% com melhores notas no município e bronze, entre 2% e 5% melhores colocados em cada município.
Em caso de resultados idênticos, a Educação usa como critério de desempate os acertos dos estudantes na primeira etapa da Olisp, ou seja, o desempenho dos estudantes na disciplina de Língua Portuguesa na Prova Paulista do segundo bimestre. A frequência do estudante nas aulas também pode ser usada como critério complementar de desempate na hipótese de notas iguais na Prova Paulista.