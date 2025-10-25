Escolas de Piracicaba se destacam em projeto da Seduc

Dezesseis escolas de Piracicaba e região se destacaram na classificação final da 1ª Olisp (Olimpíada Interpreta SP), concurso promovido pela Seduc (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo). Essas escolas, que equivalem a 20% do total da Diretoria Regional de Ensino de nossa cidade, obtiveram os méritos conforme critérios que consideraram o número de estudantes premiados e o porte da instituição de ensino.

As escolas com mais medalhistas foram EE Eduir Benecdito Scarpari, EE Ademar Vieira Pisco, EE Alfredo Cardoso, EE Ângelo Franzin, EE Antonio Pinto de Almeida Ferraz (Apaf), EE Augusto Melega, EE Barão do Rio Branco, EE Elias de Mello Ayres, EE Francisca Elisa da Silva, EE José de Mello Moraes, EE Manoel Dias de Almeida; EE Paulo Luiz Valerio, EE Pedro Crem Filho; EE Pedro Moares Cavalcanti, EE Samuel de Castro Neves e EE Vicente Luis Grosso.

Assim como na Omasp (Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo), a Olisp premia com medalhas — de ouro, prata e bronze — 5% dos estudantes com as melhores notas de todos os municípios paulistas matriculados em escolas de tempo parcial e integral. A entrega de medalhas será organizada pelas 91 unidades regionais de ensino do Estado. Os eventos acontecerão ao longo do mês de dezembro.