Piracicaba amanhece sob tensão após tiroteio, incêndio e mortes

O sábado (25) amanheceu pesado em Piracicaba. O sol mal apareceu, e a região do Bosques do Lenheiro ainda respirava o cheiro de fumaça e o eco dos tiros e mortes, que marcaram uma das madrugadas mais tensas do ano. O que começou como uma sexta-feira tranquila terminou em caos, fogo e medo em várias regiões.

Tudo começou por volta das 7h20 da noite desta sexta (24), quando dois homens foram mortos em um confronto com a Força Tática no bairro Gilda II. Segundo a polícia, a equipe foi até a rua Luiz Antônio de Moraes após uma denúncia anônima de que homens armados preparavam uma remessa de drogas.