VÍDEO: Grande incêndio atinge ponto de reciclagem em Piracicaba

Um incêndio de grandes proporções tomou conta de um ponto de reciclagem na tarde deste sábado (25), na avenida Alberto Coral no bairro Vila Fátima, em Piracicaba.

A coluna de fumaça se espalhou pelo céu e pôde ser vista de vários pontos da cidade, deixando muita gente assustada, principalmente os vizinhos.