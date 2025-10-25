25 de outubro de 2025
FOGO INTENSO

VÍDEO: Grande incêndio atinge ponto de reciclagem em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
A coluna de fumaça assustou moradores da região.
 Um incêndio de grandes proporções tomou conta de um ponto de reciclagem na tarde deste sábado (25), na avenida Alberto Coral no bairro Vila Fátima, em Piracicaba.

A coluna de fumaça se espalhou pelo céu e pôde ser vista de vários pontos da cidade, deixando muita gente assustada, principalmente os vizinhos.

Equipes do Corpo de Bombeiros correram para o local e trabalharam firme no combate às chamas, com apoio da Polícia Militar. O fogo foi controlado após muito esforço.

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

Comentários

