Batida entre moto e caminhão mata jovem Marcos Pereira

A noite desta sexta-feira (24) terminou em tragédia na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um motociclista de 27 anos, identificado como Marcos Dyovanny Alves Pereira, morreu na hora após uma batida fortíssima contra um caminhão, perto do bairro Centenário.

VEJA MAIS

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 9h40 da noite. O caminhão saía do bairro Centenário para acessar a marginal da rodovia, sentido capital, quando a moto de Marcos — que vinha no sentido contrário — atingiu o veículo em cheio.