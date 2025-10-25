Batida entre moto e caminhão mata jovem Marcos Pereira

A noite desta sexta-feira (24) terminou em tragédia na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um motociclista de 27 anos, identificado como Marcos Dyovanny Alves Pereira, morreu na hora após uma batida fortíssima contra um caminhão, perto do bairro Centenário.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 9h40 da noite. O caminhão saía do bairro Centenário para acessar a marginal da rodovia, sentido capital, quando a moto de Marcos — que vinha no sentido contrário — atingiu o veículo em cheio.
O impacto foi tão violento que não houve chance de socorro. A médica da concessionária Eixo S/A confirmou o óbito no local. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, que ficou na pista até a madrugada fazendo medições e registros do acidente.
O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu zero para álcool. Ele foi liberado, mas deverá responder a uma averiguação sobre a manobra que fez na via. O tacógrafo do caminhão foi apreendido para análise.