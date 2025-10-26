Famosa 'influencer' é presa em operação contra tráfico de drogas

Segundo as investigações, Melissa, que tem mais de 320 mil seguidores, usava seus perfis para incentivar o consumo de maconha e vender a droga com ajuda de fornecedores da Bahia e de São Paulo.

A influenciadora digital Melissa Said, conhecida nas redes sociais como “Ervoafetiva”, foi presa nesta quinta-feira (23) em Salvador (BA), durante a Operação Erva Afetiva, da Polícia Civil da Bahia. Ela é suspeita de liderar um grupo envolvido com tráfico de drogas e apologia ao uso de entorpecentes.

A influenciadora foi localizada na casa de uma amiga, no bairro de Itapuã, após dias de monitoramento. A ação foi conduzida por equipes da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (1ª DTE/Atlântico), ligada ao Denarc.

Com a prisão dela, subiu para cinco o número de pessoas detidas na operação — dois suspeitos foram presos em Lauro de Freitas e dois em São Paulo. Um dos presos também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, Melissa era a principal articuladora do esquema. Ela usava sua influência nas redes para orientar seguidores sobre como evitar fiscalizações, divulgar o uso da droga e até organizar a venda da maconha.