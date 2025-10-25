25 de outubro de 2025
Logo Sampi
TERROR NO BAIRRO

Ônibus são incendiados após tiroteio e morte em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Redes Sociais e Pira1
Após as duas mortes em confronto com a polícia, pessoas indignadas do bairro incendiaram dois ônibus em Piracicaba.
 A noite desta sexta-feira (24) e a madrugada de hoje (25) foram de puro terror em Piracicaba. Depois de um confronto que terminou com dois homens mortos pela Força Tática, moradores revoltados incendiaram dois ônibus do transporte coletivo, na região dos bairros Bosques do Lenheiro e Jardim Gilda.

As chamas tomaram conta das ruas, e o medo se espalhou. Policiais Militares e equipes do Baep e da Força Tática fecharam os acessos, enquanto o Corpo de Bombeiros se preparava para conter o fogo, mas com segurança.

A empresa Rápido Sumaré, responsável pelos veículos, confirmou as perdas e suspendeu temporariamente as rotas que passam pela região.

 O confronto

Tudo começou por volta das 19h20, quando moradores ouviram uma sequência de tiros e gritos. Segundo informações preliminares, equipes da Força Tática entraram na Rua Luiz Antônio de Moraes após receber uma denúncia anônima de que dois homens armados estavam prontos para distribuir uma grande remessa de drogas no bairro.

Assim que as viaturas chegaram, o clima ficou elétrico. Os suspeitos abriram fogo contra os policiais, dando início a um intenso tiroteio que ecoou por todo o bairro. “Parecia guerra”, contou uma moradora, que preferiu não se identificar.Com o confronto, os dois homens foram baleados e morreram no local. Nenhum policial ficou ferido

Na operação, foram apreendidas duas armas de fogo, um carro usado pelo grupo e uma grande quantidade de drogas pronta para venda. A Polícia Civil e a Perícia Técnica isolaram a área e seguem investigando a origem dos entorpecentes e a possível ligação dos mortos com uma facção criminosa.

Durante a madrugada, o clima continuou tenso. Com medo de novos ataques, moradores se trancaram em casa, e o transporte público foi suspenso nas regiões atingidas. A Polícia Militar mantém reforço no patrulhamento para evitar novos atos de vandalismo.

Piracicaba amanheceu em alerta.

