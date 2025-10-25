Ônibus são incendiados após tiroteio e morte em Piracicaba

Assim que as viaturas chegaram, o clima ficou elétrico. Os suspeitos abriram fogo contra os policiais, dando início a um intenso tiroteio que ecoou por todo o bairro. “Parecia guerra”, contou uma moradora, que preferiu não se identificar.Com o confronto, os dois homens foram baleados e morreram no local. Nenhum policial ficou ferido

Na operação, foram apreendidas duas armas de fogo, um carro usado pelo grupo e uma grande quantidade de drogas pronta para venda. A Polícia Civil e a Perícia Técnica isolaram a área e seguem investigando a origem dos entorpecentes e a possível ligação dos mortos com uma facção criminosa.

Durante a madrugada, o clima continuou tenso. Com medo de novos ataques, moradores se trancaram em casa, e o transporte público foi suspenso nas regiões atingidas. A Polícia Militar mantém reforço no patrulhamento para evitar novos atos de vandalismo.