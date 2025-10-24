Dois morrem em tiroteio com a polícia em Piracicaba

O bairro Gilda II, em Piracicaba, viveu uma noite de terror e estampidos nesta sexta-feira (24). Por volta das 7h20 da noite, a tranquilidade foi quebrada por uma sequência de tiros e gritos, quando equipes da Força Tática entraram na rua Luiz Antônio de Moraes para interceptar dois suspeitos armados, apontados como integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).
Segundo informações preliminares, a operação começou após uma denúncia anônima revelar que os criminosos estavam dentro do bairro prestes a distribuir uma grande remessa de drogas.
Entre eles estaria um homem conhecido por envolvimento em execuções e controle de pontos de tráfico na região. Quando as viaturas chegaram, o clima esquentou. Assim que perceberam a aproximação dos policiais, os suspeitos abriram fogo contra as equipes. O que veio depois foi um intenso tiroteio, que ecoou por toda a região. Moradores relataram pânico e correria — portas se fechando, luzes se apagando. Em meio à troca de tiros, os dois homens foram alvejados e caíram no chão, já sem vida. Nenhum policial ficou ferido.
Após o confronto, a Força Tática apreendeu duas armas de fogo, um veículo usado pelo grupo e uma expressiva quantidade de drogas, que estava pronta para ser distribuída.
A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas. A área foi isolada e a investigação continua para determinar a origem dos entorpecentes e confirmar a ligação dos mortos com a facção criminosa.