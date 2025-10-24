Dois morrem em tiroteio com a polícia em Piracicaba

Segundo informações preliminares, a operação começou após uma denúncia anônima revelar que os criminosos estavam dentro do bairro prestes a distribuir uma grande remessa de drogas.

O bairro Gilda II, em Piracicaba, viveu uma noite de terror e estampidos nesta sexta-feira (24). Por volta das 7h20 da noite, a tranquilidade foi quebrada por uma sequência de tiros e gritos, quando equipes da Força Tática entraram na rua Luiz Antônio de Moraes para interceptar dois suspeitos armados, apontados como integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Entre eles estaria um homem conhecido por envolvimento em execuções e controle de pontos de tráfico na região. Quando as viaturas chegaram, o clima esquentou. Assim que perceberam a aproximação dos policiais, os suspeitos abriram fogo contra as equipes. O que veio depois foi um intenso tiroteio, que ecoou por toda a região. Moradores relataram pânico e correria — portas se fechando, luzes se apagando. Em meio à troca de tiros, os dois homens foram alvejados e caíram no chão, já sem vida. Nenhum policial ficou ferido.

Após o confronto, a Força Tática apreendeu duas armas de fogo, um veículo usado pelo grupo e uma expressiva quantidade de drogas, que estava pronta para ser distribuída.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas. A área foi isolada e a investigação continua para determinar a origem dos entorpecentes e confirmar a ligação dos mortos com a facção criminosa.