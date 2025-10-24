Menino de 12 anos morre após desafio com desodorante no TikTok

Oliver Gorman foi encontrado desacordado no quarto pela mãe, menos de uma hora depois de retornar de uma viagem com a família. Ele foi levado a um hospital, mas não sobreviveu. Segundo informações do Tribunal de Coroner de South Manchester, a morte foi causada por inalação acidental de butano, substância presente em aerossóis.

Um menino de 12 anos morreu em Hyde, região de Tameside, no condado de Greater Manchester, no Reino Unido, após inalar desodorante durante um desafio divulgado no TikTok conhecido como "Chroming".

De acordo com a investigação policial, não foram identificados indícios de suicídio. A escola onde Oliver estudava informou não ter encontrado provas que confirmassem relatos de ofensas verbais.

O "Chroming", também conhecido como "Huffing", é uma prática registrada em plataformas digitais na qual jovens inalam produtos em aerossol, como desodorantes, com o objetivo de provocar sensação de euforia. Autoridades médicas alertam que o contato com gases como o butano pode causar arritmia e parada cardíaca. A polícia informou que o desafio circula no TikTok. A empresa declarou que não permite esse tipo de conteúdo.

Durante o inquérito, o investigador responsável afirmou que não havia sinais de crime e classificou o caso como morte acidental. O laudo do legista descreveu o óbito como “morte acidental por infortúnio”.