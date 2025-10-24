24 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
MANHÃ DE TERROR

Feminicídio: homem mata mulher e comete suicídio em seguida

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O assassinato aconteceu no bairro Santa Catarina em Americana.
O assassinato aconteceu no bairro Santa Catarina em Americana.

 Um amanhecer de terror abalou o bairro Vila Santa Catarina em Americana, a 37 km de Piracicaba, nesta sexta-feira (24). O que seria mais um dia comum de trabalho terminou em tragédia: um feminicídio seguido de suicídio que deixou os moradores em choque.

VEJA MAIS

Por volta das 5h40, uma cozinheira conhecida por vender marmitas foi surpreendida pelo ex-marido, de 47 anos, de quem estava separada há um mês.Sem dizer nada, ele atirou contra a irmã da mulher e, ao tentar intervir, a vítima acabou morta. Em seguida, o homem tirou a própria vida.

As vítimas ainda foram socorridas ao Hospital Municipal, mas não resistiram. A cunhada conseguiu fugir, e as crianças correram desesperadas, sendo acolhidas por vizinhos que ouviram os tiros.

No local, a PM apreendeu duas armas e uma faca. O caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio, e o Conselho Tutelar acompanha os filhos do casal.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários