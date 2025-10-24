Feminicídio: homem mata mulher e comete suicídio em seguida

Um amanhecer de terror abalou o bairro Vila Santa Catarina em Americana, a 37 km de Piracicaba, nesta sexta-feira (24). O que seria mais um dia comum de trabalho terminou em tragédia: um feminicídio seguido de suicídio que deixou os moradores em choque.
VEJA MAIS
- Menino de 12 anos é violentamente agredido em escola de Piracicaba
- Pai e filho são presos por furtos na Obramax em Piracicaba
Por volta das 5h40, uma cozinheira conhecida por vender marmitas foi surpreendida pelo ex-marido, de 47 anos, de quem estava separada há um mês.Sem dizer nada, ele atirou contra a irmã da mulher e, ao tentar intervir, a vítima acabou morta. Em seguida, o homem tirou a própria vida.
As vítimas ainda foram socorridas ao Hospital Municipal, mas não resistiram. A cunhada conseguiu fugir, e as crianças correram desesperadas, sendo acolhidas por vizinhos que ouviram os tiros.
No local, a PM apreendeu duas armas e uma faca. O caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio, e o Conselho Tutelar acompanha os filhos do casal.