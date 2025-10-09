9 azeites brasileiros entram em lista de melhores do mundo; veja

As notas atribuídas aos azeites variam até 100 pontos e são definidas por uma equipe de especialistas. A maior pontuação entre os brasileiros foi alcançada pela Fazenda do Aceite Sabiá, localizada no Rio Grande do Sul, com 98 pontos.

Nove azeites produzidos no Brasil foram incluídos na lista das 500 melhores fazendas de azeite do mundo, segundo o guia italiano Flos Olei, que chega à sua terceira edição em 2025. A publicação avalia produtores de mais de 50 países e cinco continentes.

O Rio Grande do Sul concentra sete dos nove azeites brasileiros citados. Os outros dois são de Minas Gerais.

O Flos Olei é apresentado como o primeiro guia internacional voltado exclusivamente ao azeite extravirgem. A obra é publicada anualmente em três edições bilíngues — italiano e inglês, italiano e chinês, e italiano e espanhol —, com lançamento previsto para dezembro.

Azeites brasileiros listados:

Fazenda do Aceite Sabiá (RS) — nota 98

Prosperato (RS) — nota 97

Lagar H (RS) — nota 93

Estância das Oliveiras (RS) — nota 93

Capela de Santana (RS) — nota 90

Azeite Bem-te-vi (RS) — nota 89

Al-Zait & Co. (RS) — nota 87

Azeite Verolí (MG) — nota 86

Borriello (MG) — nota 81

Os preços dos azeites brasileiros listados variam conforme o tipo de blend e o tamanho da embalagem. O azeite Sabiá, com a pontuação mais alta, é vendido por R$ 125,00 em garrafas de 250 ml dos blends Koroneiki e De Terroir. O azeite Bem-te-vi, com nota 89, é comercializado por R$ 64,90 na mesma quantidade.