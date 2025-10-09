9 azeites brasileiros entram em lista de melhores do mundo; veja

Nove azeites produzidos no Brasil foram incluídos na lista das 500 melhores fazendas de azeite do mundo, segundo o guia italiano Flos Olei, que chega à sua terceira edição em 2025. A publicação avalia produtores de mais de 50 países e cinco continentes.
As notas atribuídas aos azeites variam até 100 pontos e são definidas por uma equipe de especialistas. A maior pontuação entre os brasileiros foi alcançada pela Fazenda do Aceite Sabiá, localizada no Rio Grande do Sul, com 98 pontos.
O Rio Grande do Sul concentra sete dos nove azeites brasileiros citados. Os outros dois são de Minas Gerais.
O Flos Olei é apresentado como o primeiro guia internacional voltado exclusivamente ao azeite extravirgem. A obra é publicada anualmente em três edições bilíngues — italiano e inglês, italiano e chinês, e italiano e espanhol —, com lançamento previsto para dezembro.
Azeites brasileiros listados:
- Fazenda do Aceite Sabiá (RS) — nota 98
- Prosperato (RS) — nota 97
- Lagar H (RS) — nota 93
- Estância das Oliveiras (RS) — nota 93
- Capela de Santana (RS) — nota 90
- Azeite Bem-te-vi (RS) — nota 89
- Al-Zait & Co. (RS) — nota 87
- Azeite Verolí (MG) — nota 86
- Borriello (MG) — nota 81
Os preços dos azeites brasileiros listados variam conforme o tipo de blend e o tamanho da embalagem. O azeite Sabiá, com a pontuação mais alta, é vendido por R$ 125,00 em garrafas de 250 ml dos blends Koroneiki e De Terroir. O azeite Bem-te-vi, com nota 89, é comercializado por R$ 64,90 na mesma quantidade.
Mais informações sobre cada produto podem ser consultadas por meio da lista disponibilizada pelo Flos Olei, que direciona ao site dos produtores.