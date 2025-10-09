24 de outubro de 2025
GASTRONOMIA

9 azeites brasileiros entram em lista de melhores do mundo; veja

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
O Rio Grande do Sul concentra sete dos nove azeites brasileiros citados. Os outros dois são de Minas Gerais
O Rio Grande do Sul concentra sete dos nove azeites brasileiros citados. Os outros dois são de Minas Gerais

Nove azeites produzidos no Brasil foram incluídos na lista das 500 melhores fazendas de azeite do mundo, segundo o guia italiano Flos Olei, que chega à sua terceira edição em 2025. A publicação avalia produtores de mais de 50 países e cinco continentes.

Saiba Mais:

As notas atribuídas aos azeites variam até 100 pontos e são definidas por uma equipe de especialistas. A maior pontuação entre os brasileiros foi alcançada pela Fazenda do Aceite Sabiá, localizada no Rio Grande do Sul, com 98 pontos.

O Rio Grande do Sul concentra sete dos nove azeites brasileiros citados. Os outros dois são de Minas Gerais.

O Flos Olei é apresentado como o primeiro guia internacional voltado exclusivamente ao azeite extravirgem. A obra é publicada anualmente em três edições bilíngues — italiano e inglês, italiano e chinês, e italiano e espanhol —, com lançamento previsto para dezembro.

Azeites brasileiros listados:

  • Fazenda do Aceite Sabiá (RS) — nota 98
  • Prosperato (RS) — nota 97
  • Lagar H (RS) — nota 93
  • Estância das Oliveiras (RS) — nota 93
  • Capela de Santana (RS) — nota 90
  • Azeite Bem-te-vi (RS) — nota 89
  • Al-Zait & Co. (RS) — nota 87
  • Azeite Verolí (MG) — nota 86
  • Borriello (MG) — nota 81

Os preços dos azeites brasileiros listados variam conforme o tipo de blend e o tamanho da embalagem. O azeite Sabiá, com a pontuação mais alta, é vendido por R$ 125,00 em garrafas de 250 ml dos blends Koroneiki e De Terroir. O azeite Bem-te-vi, com nota 89, é comercializado por R$ 64,90 na mesma quantidade.

Mais informações sobre cada produto podem ser consultadas por meio da lista disponibilizada pelo Flos Olei, que direciona ao site dos produtores.

