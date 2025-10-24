Arrastão da dengue passará por 9 bairros no sábado (25); veja

As equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), vinculado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde, realizarão um "Arrastão da Dengue" neste sábado (25). A ação de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana, ocorrerá das 8h às 14h.
A mobilização tem como foco a região do bairro Pompeia, abrangendo também as áreas do Chapadão, Sol Nascente I e II, Alvorada I, II e III, Jardim Itamaracá e Jardim Itaberá. O ponto de partida e encontro das equipes será o Sindicato dos Metalúrgicos, situado na avenida Dois Córregos, 3.110.
A iniciativa visa a remoção de potenciais criadouros do mosquito. Entre janeiro e agosto deste ano, as ações de arrastão já resultaram no recolhimento de 215 toneladas de materiais propícios para a proliferação.
Dados Epidemiológicos e Vacinação
A Vigilância Epidemiológica (VE) municipal divulgou o balanço provisório de notificações e casos de dengue. De 1º de janeiro a 24 de outubro de 2025, foram registradas 24.372 notificações para a doença, com 5.922 casos positivos e cinco óbitos.
Em comparação, os dados consolidados do mesmo período em 2024 indicaram 63.305 notificações, 29.384 casos confirmados e 16 óbitos. Já em 2023, o município contabilizou 13.714 notificações, 2.926 confirmações e três óbitos por dengue.
Paralelamente, a campanha de vacinação contra a dengue prossegue em Piracicaba. O imunizante está disponível para crianças e adolescentes na faixa etária entre 10 e 14 anos. A aplicação ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, com exceção da UBS Paulista (antigo Crab). A UBS Centro, localizada na avenida França, 227, Jardim Europa, oferece horário estendido para a vacinação, das 17h às 20h. É obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto e do Cartão Nacional do SUS. O esquema vacinal consiste em duas doses, com intervalo de três meses.
Medidas de Prevenção
A Secretaria de Saúde reforça as orientações de prevenção:
- Utilizar repelente, especialmente em locais fechados.
- Eliminar focos de água parada.
- Manter pratos de vasos de plantas com areia até a borda.
- Guardar garrafas com a boca virada para baixo.
- Limpar calhas regularmente.
- Não descartar lixo em terrenos baldios e utilizar sacos de lixo fechados.
- Manter baldes e caixas d'água devidamente tampados.
- Tratar piscinas com cloro.
- Não permitir acúmulo de água em pneus.
- Furar latas de alumínio antes do descarte.
- Lavar bebedouros de aves e animais semanalmente.
Em caso de suspeita de dengue, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima da residência. A automedicação é contraindicada.