Arrastão da dengue passará por 9 bairros no sábado (25); veja

As equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), vinculado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde, realizarão um "Arrastão da Dengue" neste sábado (25). A ação de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana, ocorrerá das 8h às 14h.

A mobilização tem como foco a região do bairro Pompeia, abrangendo também as áreas do Chapadão, Sol Nascente I e II, Alvorada I, II e III, Jardim Itamaracá e Jardim Itaberá. O ponto de partida e encontro das equipes será o Sindicato dos Metalúrgicos, situado na avenida Dois Córregos, 3.110.