EM PIRACICABA

Três bairros receberão Arrastão da Dengue no sábado (18); veja

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Divulgação
Entre janeiro e agosto deste ano, as operações de arrastão recolheram 215 toneladas de potenciais criadouros do mosquito
As equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), ligado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba, realizam amanhã, sábado (18), o Arrastão da Dengue. A ação ocorrerá das 8h às 14h, na região do Cecap, abrangendo os bairros Cecap, Eldorado e Terra Rica.

O ponto de encontro será o Varejão do Cecap/Eldorado. A iniciativa tem como objetivo combater o mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana. Entre janeiro e agosto deste ano, as operações de arrastão recolheram 215 toneladas de potenciais criadouros do mosquito.

Dados da Doença e Comparativo Anual

A Vigilância Epidemiológica (VE) registra, em dados provisórios de 1º de janeiro a 17 de outubro de 2025, 23.906 notificações de dengue, com 5.912 casos positivos e cinco óbitos.

Em comparação, no mesmo período de 2024, os dados consolidados apontaram 58.968 notificações, 29.102 casos confirmados e 16 óbitos. Em 2023, foram 12.598 notificações, 2.897 confirmações e três óbitos.

Campanha de Vacinação

A vacinação contra a dengue segue disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A imunização é aplicada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h (exceto na UBS Paulista, antigo Crab).

A UBS Centro, localizada na avenida França, 227, no Jardim Europa, oferece vacinação em horário estendido, das 17h às 20h. O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento de identificação com foto e o Cartão Nacional do SUS.

Medidas de Prevenção

As principais medidas de prevenção contra a dengue incluem a eliminação de focos de água parada, o uso de repelente em locais fechados e a manutenção de calhas limpas. Outras orientações são:

  • Manter pratos de vasos de flores e plantas com areia até a borda.
  • Guardar garrafas com a boca virada para baixo.
  • Não descartar lixo em terrenos baldios e mantê-lo em sacos fechados.
  • Manter baldes e caixa d'água devidamente tampados e piscinas com cloro.
  • Evitar acúmulo de água em pneus.
  • Perfurar latas de alumínio antes do descarte para evitar acúmulo de água.
  • Lavar bebedouros de aves e animais, no mínimo, uma vez por semana.

Em caso de suspeita da doença, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima da residência. A automedicação não é recomendada.

