Três bairros receberão Arrastão da Dengue no sábado (18); veja

As equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), ligado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba, realizam amanhã, sábado (18), o Arrastão da Dengue. A ação ocorrerá das 8h às 14h, na região do Cecap, abrangendo os bairros Cecap, Eldorado e Terra Rica.
O ponto de encontro será o Varejão do Cecap/Eldorado. A iniciativa tem como objetivo combater o mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana. Entre janeiro e agosto deste ano, as operações de arrastão recolheram 215 toneladas de potenciais criadouros do mosquito.
Dados da Doença e Comparativo Anual
A Vigilância Epidemiológica (VE) registra, em dados provisórios de 1º de janeiro a 17 de outubro de 2025, 23.906 notificações de dengue, com 5.912 casos positivos e cinco óbitos.
Em comparação, no mesmo período de 2024, os dados consolidados apontaram 58.968 notificações, 29.102 casos confirmados e 16 óbitos. Em 2023, foram 12.598 notificações, 2.897 confirmações e três óbitos.
Campanha de Vacinação
A vacinação contra a dengue segue disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A imunização é aplicada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h (exceto na UBS Paulista, antigo Crab).
A UBS Centro, localizada na avenida França, 227, no Jardim Europa, oferece vacinação em horário estendido, das 17h às 20h. O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.
Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento de identificação com foto e o Cartão Nacional do SUS.
Medidas de Prevenção
As principais medidas de prevenção contra a dengue incluem a eliminação de focos de água parada, o uso de repelente em locais fechados e a manutenção de calhas limpas. Outras orientações são:
- Manter pratos de vasos de flores e plantas com areia até a borda.
- Guardar garrafas com a boca virada para baixo.
- Não descartar lixo em terrenos baldios e mantê-lo em sacos fechados.
- Manter baldes e caixa d'água devidamente tampados e piscinas com cloro.
- Evitar acúmulo de água em pneus.
- Perfurar latas de alumínio antes do descarte para evitar acúmulo de água.
- Lavar bebedouros de aves e animais, no mínimo, uma vez por semana.
Em caso de suspeita da doença, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima da residência. A automedicação não é recomendada.