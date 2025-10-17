Três bairros receberão Arrastão da Dengue no sábado (18); veja

As equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), ligado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba, realizam amanhã, sábado (18), o Arrastão da Dengue. A ação ocorrerá das 8h às 14h, na região do Cecap, abrangendo os bairros Cecap, Eldorado e Terra Rica.

O ponto de encontro será o Varejão do Cecap/Eldorado. A iniciativa tem como objetivo combater o mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana. Entre janeiro e agosto deste ano, as operações de arrastão recolheram 215 toneladas de potenciais criadouros do mosquito.

Dados da Doença e Comparativo Anual