Pai e filho são presos por furtos na Obramax em Piracicaba

Nesta quarta-feira (22), pai e filho acabaram levados para a delegacia, depois de serem flagrados com ferramentas furtadas da loja situada no bairro Santa Rita.

A Polícia Civil de Piracicaba, com apoio da Polícia Militar, colocou um ponto final numa sequência de furtos que vinha preocupando a grande loja de materiais de construção Obramax, de Piracicaba.

O golpe era simples: eles entravam no comércio, pegavam os produtos e saíam disfarçando naturalidade. Durante o registro da ocorrência, os investigadores da Unidade de Polícia Judiciária (UPJ) já ligaram o nome da dupla a outros furtos cometidos nos dias 16 de setembro e 15 de outubro. As imagens e informações de inteligência "bateram em cheio".

As equipes foram até a casa dos suspeitos — e lá não teve conversa: encontraram um verdadeiro arsenal de ferramentas levadas da loja. Entre os itens recuperados estavam parafusadeira elétrica, lixadeira, plaina e tupia, todas reconhecidas e devolvidas ao representante da empresa.

Os casos foram registrados e seguem sob comando do delegado, que determinou os procedimentos de praxe, como a oitiva dos envolvidos e das testemunhas.