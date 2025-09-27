Conheça as 10 melhores churrascarias de Piracicaba

Piracicaba oferece excelentes opções para quem aprecia um bom churrasco. Dos cortes mais tradicionais, como picanha, fraldinha, maminha e cupim, até alternativas que incluem pratos variados e até culinária japonesa, as churrascarias da cidade são uma escolha certeira para o almoço ou o jantar. Confira agora 10 churrascarias em Piracicaba que merecem sua visita.
Churrascaria Monte Sul
Com duas unidades em Piracicaba, a Monte Sul atende tanto no Centro (Rua Santo Antônio, 710) quanto na Vila Rezende, na Av. Juscelino K. de Oliveira, 764. No Centro, o horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 11h às 15h, e aos finais de semana, das 11h às 15h30. Para o buffet à vontade, funciona de segunda a quinta, das 18h às 21h30, e na sexta e sábado, das 18h às 22h. Já a unidade JK atende de segunda a quinta, das 11h às 14h30, e de sexta a domingo, das 11h às 15h. Saiba mais.
Texas Premium
Localizada na Av. Centenário, 1174, no bairro São Dimas, a Texas Premium oferece opções para consumo no local e delivery. A casa funciona de segunda, das 11h30 às 14h30; de terça a quinta, das 11h30 às 14h30 e das 17h30 às 23h30; na sexta, das 11h30 às 14h30 e das 17h às 23h30; aos sábados, das 11h30 às 23h30; e aos domingos, das 10h30 às 15h30. Saiba mais.
Churrascaria Chalé Grill
Localizada na Av. Dois Córregos, 2607, no Jardim Nova Iguaçu, a Chalé Grill oferece serviço para consumo no local e delivery. A casa funciona diariamente, de segunda a domingo, das 11h às 15h, garantindo um almoço consistente e saboroso para todos os dias da semana. Saiba mais.
Churrascaria Portal Grill
Situada na Rua Quinze de Novembro, 1110, no bairro Alto, a Portal Grill atende no almoço, jantar e também oferece marmitex. O buffet de almoço funciona de segunda a domingo, das 11h às 14h30, enquanto o jantar é servido de segunda a sábado, das 18h às 21h30. O serviço de marmitex está disponível de segunda a domingo, das 8h às 13h40 e das 18h às 20h30, com desconto de R$ 1 para retiradas no local. Saiba mais.
Churrascaria Intersul
Localizada na Rua Moraes Barros, 994, no Centro de Piracicaba, a Intersul oferece opções para consumo no local e delivery. De segunda a sábado, funciona das 11h às 15h e das 18h às 22h, enquanto aos domingos atende apenas no período do almoço, das 11h às 15h. Saiba mais.
Steaks Piracicaba
Localizada na Rua Alferes José Caetano, 1312, no Centro de Piracicaba, a Steaks oferece serviço para consumo no local e delivery. O restaurante funciona todos os dias, das 11h30 às 14h30 e das 18h às 23h, enquanto o delivery está disponível diariamente, das 11h às 22h. Saiba mais.
Pampeiro's Grill
Localizada na Rodovia Luiz de Queiroz, km 148, a Pampeiro's Grill oferece serviço para consumo no local e delivery. De segunda a quinta, funciona das 11h30 às 14h30 e das 18h30 às 22h, na sexta o horário do jantar se estende até às 22h30. Aos sábados, o almoço vai até às 15h30 e o jantar até às 22h30, enquanto aos domingos a casa atende apenas no período do almoço, das 11h30 às 15h30. Saiba mais.
Villa Grill Bar e Restaurante
Localizado na Rua Campos Salles, 2132, na Vila Boyes, o Villa Grill oferece serviço para consumo no local e delivery. De segunda a sexta, atende das 11h às 14h30, enquanto aos sábados e domingos o horário de almoço se estende até às 15h, proporcionando uma opção prática e saborosa para todas as ocasiões. Saiba mais.
Outback Steakhouse
Localizado no Shopping Piracicaba, na Av. Limeira, 722, no bairro Areião, o Outback Steakhouse atende de segunda a sexta, das 12h às 23h. Aos sábados, funciona das 11h30 às 23h30, e aos domingos e feriados, das 11h30 às 22h, oferecendo um ambiente agradável para almoço ou jantar com pratos tradicionais e cortes especiais. Saiba mais.
Parrilla Restaurante
Localizado na Via Comendador Pedro Morganti, 4907, no bairro Monte Alegre, o Parrilla Restaurante funciona de quarta a sexta-feira, das 11h30 às 14h30, com jantar nas sextas-feiras e sábados, das 19h às 22h30. Aos sábados, o almoço vai até às 15h30, e aos domingos, o restaurante atende das 11h30 às 16h. Nas segundas e terças-feiras, a casa permanece fechada, oferecendo uma programação flexível para almoço e jantar nos demais dias da semana. Saiba mais.