Educadores de Piracicaba são premiados por Excelência no ensino

O anfiteatro da Secretaria de Educação (SME) de Piracicaba sediou, na última terça-feira (21), a cerimônia de reconhecimento a educadores e profissionais da rede de ensino. O evento marcou a entrega dos prêmios Educador do Ano, Mérito Magistério e o Dia do Diretor e da Diretora Escolar.
A solenidade contou com a presença dos vereadores Pedro Kawai e Thiago Ribeiro, autores das proposituras das homenagens, e da secretária de Educação, Juliana Vicentin. O público incluiu profissionais da educação municipal, estadual e superior, além de familiares dos agraciados. As honrarias foram concedidas a supervisores, diretores, coordenadores, professores e outros servidores.
Juliana Vicentin destacou que o reconhecimento aos profissionais da área reflete a valorização do impacto que eles exercem na sociedade. "Reconhecer o trabalho de quem se dedica diariamente à formação de cidadãos é valorizar o futuro da nossa cidade. Cada educador aqui representa um elo fundamental na construção de uma sociedade mais justa e humana", afirmou a secretária.
O vereador Thiago Ribeiro enfatizou a importância de valorizar aqueles que se dedicam a ensinar e inspirar. "Vocês são pilares, os construtores da educação. Quem educa é pai e mãe, a escola abre a janela do conhecimento", declarou o parlamentar.
Pedro Kawai complementou, ressaltando a relevância dos professores para a sociedade. "Esses profissionais são os alicerces de uma sociedade, em dedicação e amor pela educação", pontuou o vereador.
Profissionais e Escolas Reconhecidas
A cerimônia também incluiu a entrega de votos de congratulações a 17 escolas municipais de Piracicaba que obtiveram destaque no Prêmio Excelência Educacional.
Prêmio Educador do Ano
- Educação Infantil: Diretora Carla Simone Sapuppo Rozados (EM Profª Olívia de Almeida Carvalho Feres); Professor Alex Soares Alexandre dos Santos (EM Profª. Nair Libardi); Supervisora Milena Minharo Felício Pandolfo (SME).
- Ensino Fundamental: Diretora Tamara Fernanda Lopes Silva Barbosa (EM Profª. Edilene Marli Borghese); Professora Jair Barbosa do Carmo (EM Prof. Fábio de Souza Maria); Coordenadora Joyce de Oliveira Godoi Andrade (EM Prof. Taufic Dumit); Supervisora Aline Moraes Rossini de Oliveira (SME).
- EMEIEF: Diretora Rosélis Silva Santos (EM Antonia Jesuína Camillo Pipa).
- Educação Física: Professor Franceli Bisso (EM Profª. Ilda Jenny Stolf Nogueira).
- Numape: Professora Renata Buselli Pereira Silveira.
- Monitor de CEC: Silmara Rodrigues Pinto (EM Profª. Neusa Sueli de Oliveira).
- Auxiliar de Ação Educativa: Adlicoel Maria Mônaco Siqueira (EM Joaquim Carlos Alexandrino de Souza).
- Servidores da SME: Josivani Emanuella Spadote Motta (Gerente Administrativa - SME); Yaisa da Silva Costa (Escriturária de Escola - EM Profª. Neusa Sueli de Oliveira).
- Aposentado do Ano: Cristiane Gomes Salati do Marco (Supervisora de Educação Infantil).
Prêmio Mérito Magistério: Viviane Regina Gimenes Cavalcante.
Educação Infantil: Talita Fernanda Bessi (EM Professora Beatriz Aparecida Defante).
Ensino Fundamental: José Roberto Negrisolo (E. M. Prof. Aracy de Moraes Terra).
Educação Infantil e Ensino Fundamental: Fabiana da Silva Figueiredo de Oliveira (E. M. Maria Benedicta Pereira Penezzi).
Educação Infantil e Ensino Fundamental com Tempo Integral: Alessandra Rolim Santos (EM Professor Adolfo Basile).
Escolas Homenageadas pelo Prêmio Excelência Educacional:
- E. M. Ada Buselli Neme (Fernanda Grisotto).
- E. M. Aracy de Moraes Terra, Prof. (José Roberto Negrisolo).
- E. M. do Bairro Santana (Marilu Cristina de Jesus Romão).
- E. M. Ilda Jenny Stolf Nogueira, Profª (Vanessa Cristina Delucca Guerra).
- E. M. Irineu Umberto Packer, Prof. (William da Silva Murback).
- E. M. João Oriani (Cristiane Martin Campos de Godoy).
- E. M. João Otávio de Melo Ferraciú (Elaine Cristina Vitti Borges).
- E. M. José Antonio de Souza (Alan de Oliveira Jarina).
- E. M. Judith Moretti Accorsi, Profª (Silvana Carvalho dos Santos).
- E. M. Manoel Rodrigues Lourenço, Profº (Adriana Vargas Mendes).
- E. M. Maria Benedicta Pereira Penezzi (Fabiana da Silva Figueiredo de Oliveira).
- E. M. Mário Boscolo, Prof. (Sidiney Vaz da Costa).
- E. M. Mário Chorilli, Prof. (Elaine Aparecida Ruiz Papetti).
- E. M. Olívia Capranico, Profª. (Simone Cristina Monteiro Ferreira).