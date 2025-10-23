Educadores de Piracicaba são premiados por Excelência no ensino

A solenidade contou com a presença dos vereadores Pedro Kawai e Thiago Ribeiro, autores das proposituras das homenagens, e da secretária de Educação, Juliana Vicentin. O público incluiu profissionais da educação municipal, estadual e superior, além de familiares dos agraciados. As honrarias foram concedidas a supervisores, diretores, coordenadores, professores e outros servidores.

O anfiteatro da Secretaria de Educação (SME) de Piracicaba sediou, na última terça-feira (21), a cerimônia de reconhecimento a educadores e profissionais da rede de ensino. O evento marcou a entrega dos prêmios Educador do Ano, Mérito Magistério e o Dia do Diretor e da Diretora Escolar.

Juliana Vicentin destacou que o reconhecimento aos profissionais da área reflete a valorização do impacto que eles exercem na sociedade. "Reconhecer o trabalho de quem se dedica diariamente à formação de cidadãos é valorizar o futuro da nossa cidade. Cada educador aqui representa um elo fundamental na construção de uma sociedade mais justa e humana", afirmou a secretária.

O vereador Thiago Ribeiro enfatizou a importância de valorizar aqueles que se dedicam a ensinar e inspirar. "Vocês são pilares, os construtores da educação. Quem educa é pai e mãe, a escola abre a janela do conhecimento", declarou o parlamentar.

Pedro Kawai complementou, ressaltando a relevância dos professores para a sociedade. "Esses profissionais são os alicerces de uma sociedade, em dedicação e amor pela educação", pontuou o vereador.

Profissionais e Escolas Reconhecidas