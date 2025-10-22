22 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

ALÔ, PREFEITO!

VÍDEO: Moradores relatam abandono em área de lazer em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
A vegetação no entorno da área de lazer está com mato alto, dificultando a circulação e o uso do espaço
Moradores do bairro Santa Inês procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a situação da área de lazer Antonio Gomes da Silva, espaço público localizado dentro da comunidade e frequentado principalmente por crianças e famílias da região.

Segundo os relatos, o local apresenta brinquedos quebrados no parquinho infantil, o que tem gerado preocupação entre os responsáveis pelas crianças. Além disso, a vegetação no entorno da área de lazer está com mato alto, dificultando a circulação e o uso do espaço. O gramado do campo de futebol, ainda de acordo com os moradores, está danificado e com trechos irregulares, o que tem limitado a prática de esportes no local.

Alguns moradores alegam que a falta de cuidados compromete o uso do espaço por parte da comunidade e pedem providências por parte da administração municipal.

O que diz a Prefeitura

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o corte de mato está programado para ser executado até o final do mês de outubro. Com relação aos brinquedos e gramado, amanhã (23/10), a Pasta vai enviar um engenheiro até o local verificar a situação.

