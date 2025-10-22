VÍDEO: Moradores relatam abandono em área de lazer em Piracicaba

Moradores do bairro Santa Inês procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a situação da área de lazer Antonio Gomes da Silva, espaço público localizado dentro da comunidade e frequentado principalmente por crianças e famílias da região.

Segundo os relatos, o local apresenta brinquedos quebrados no parquinho infantil, o que tem gerado preocupação entre os responsáveis pelas crianças. Além disso, a vegetação no entorno da área de lazer está com mato alto, dificultando a circulação e o uso do espaço. O gramado do campo de futebol, ainda de acordo com os moradores, está danificado e com trechos irregulares, o que tem limitado a prática de esportes no local.

Alguns moradores alegam que a falta de cuidados compromete o uso do espaço por parte da comunidade e pedem providências por parte da administração municipal.

O que diz a Prefeitura