Fundo Social de Piracicaba recebe doação de 175 cestas básicas

O Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba recebeu na tarde desta terça-feira (21) a doação de 175 cestas básicas entregues pelo Instituto José Cançado, vinculado à Rede Drogal. Os alimentos foram arrecadados por meio de ingressos solidários no concerto que marcou os 90 anos da Rede, realizado em 31 de agosto, com apresentação da Orquestra Sinfônica de Piracicaba (OSP) e participação da banda The Beatles One.

A entrega ocorreu na sede do Fundo Social e foi recebida pela presidente da entidade e primeira?dama, Valkíria Callovi, que ressaltou o valor da parceria entre o setor privado e as ações municipais de assistência. Para Valkíria, a doação reforça o trabalho conjunto em favor das famílias em situação de vulnerabilidade na cidade.