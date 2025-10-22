Fundo Social de Piracicaba recebe doação de 175 cestas básicas

O Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba recebeu na tarde desta terça-feira (21) a doação de 175 cestas básicas entregues pelo Instituto José Cançado, vinculado à Rede Drogal. Os alimentos foram arrecadados por meio de ingressos solidários no concerto que marcou os 90 anos da Rede, realizado em 31 de agosto, com apresentação da Orquestra Sinfônica de Piracicaba (OSP) e participação da banda The Beatles One.
A entrega ocorreu na sede do Fundo Social e foi recebida pela presidente da entidade e primeira?dama, Valkíria Callovi, que ressaltou o valor da parceria entre o setor privado e as ações municipais de assistência. Para Valkíria, a doação reforça o trabalho conjunto em favor das famílias em situação de vulnerabilidade na cidade.
Pela Rede Drogal, participaram da iniciativa Michele Zanuzzi (coordenadora do Instituto José Cançado), Simone Verneque (marketing) e Beatriz Marques (também do Instituto). Em nome da instituição, os representantes disseram que a ação é uma forma de retribuir à comunidade local, onde a rede mantém suas raízes, e de fortalecer o vínculo com projetos sociais já em curso no município.
Os ingressos solidários do concerto dos 90 anos permitiram transformar cultura em ajuda imediata: parte da arrecadação foi convertida em cestas básicas destinadas a programas sociais de Piracicaba. A medida exemplifica iniciativas que unem eventos culturais e responsabilidade social, ampliando o alcance das ações de assistência.
O Fundo Social e parceiros seguem mobilizados para distribuir os insumos às famílias atendidas pelos programas municipais. A cooperação entre instituições privadas e órgãos públicos tem sido destacada como estratégia eficiente para ampliar o suporte a populações em maior risco.