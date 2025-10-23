WhatsApp aumenta segurança nas conversas; veja o que mudou

A Meta implementou novos recursos de segurança no WhatsApp e Messenger, visando combater o crescente número de golpes online. As atualizações foram anunciadas durante o Mês da Conscientização em Cibersegurança, com foco especial na proteção de usuários mais velhos.
Novidades no WhatsApp
O WhatsApp agora exibe alertas durante videochamadas quando um usuário tenta compartilhar a tela com alguém que não está salvo em sua lista de contatos. A medida busca impedir que golpistas induzam as vítimas a mostrar informações confidenciais, como detalhes bancários ou códigos de autenticação, sob pretexto de fornecer assistência ou suporte técnico. A Meta descreve o alerta como uma camada adicional de segurança para ajudar os usuários a identificar e interromper interações suspeitas antes que ocorra qualquer dano financeiro.
Novidades no Messenger
No Facebook Messenger, foi introduzido um novo sistema de segurança baseado em inteligência artificial para análise de conversas potencialmente fraudulentas. Ao receber uma mensagem de um contato novo, o aplicativo notifica o usuário e oferece a possibilidade de submeter o chat a uma checagem automática. Se a IA detectar indicadores de fraude, o chat mostrará orientações sobre o tipo de golpe e sugerirá ações como bloquear ou denunciar o perfil suspeito.
Quando entrarão em vigor
A Meta comunicou que planeja expandir essas ferramentas nos próximos meses. Além desses alertas recentes, a empresa reforçou a disponibilidade de outras funcionalidades de proteção, como o login via Passkeys, que utiliza biometria, PIN ou reconhecimento facial para autenticação, e o Security Checkup, disponível no Facebook e Instagram para revisão de senhas e ajustes de configurações de segurança.
As novas funcionalidades de segurança da Meta estão sendo implementadas em fases distintas.
O alerta do WhatsApp, que avisa sobre o compartilhamento de tela com contatos desconhecidos, está sendo disponibilizado progressivamente para a totalidade dos usuários.
Por outro lado, o recurso de verificação de golpes por inteligência artificial no Messenger permanece em fase de testes, acessível apenas a grupos limitados de usuários em determinadas regiões.