Para onde vão os gatos quando saem de casa? Estudo responde

Um estudo norueguês com 92 gatos domésticos equipados com GPS indica que a maior parte das saídas dos felinos é surpreendentemente local: 79% do tempo que passam fora de casa ocorre a menos de 50 metros do ponto de origem. Em outras palavras, a maioria dos bichanos explora o arredor imediato: quintais vizinhos, muros e pontos de observação próximos, e raramente se lança em longas jornadas. Apenas alguns indivíduos chegaram a percorrer trajetos de até 352 metros, comportamento classificado pelos autores como atípico.
VEJA MAIS:
- Você sabe como o gato escolhe sua pessoa favorita? Descubra agora
- Descubra por que os gatos amam “amassar pãozinho”
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
O trabalho, conduzido pela Universidade Norueguesa de Ciências da Vida (NMBU) e divulgado na revista Nature, mapeou o que os pesquisadores chamaram de "catscape", a paisagem de rotas e áreas de uso definidas por cada animal. Ao traçar esses percursos, a equipe identificou padrões territoriais claros: os gatos repetem caminhos conhecidos, escolhem locais que oferecem abrigo e fontes de alimento, e tendem a evitar grandes deslocamentos, sobretudo quando são castrados. A castração, segundo os cientistas, reduz a propensão a disputas por território e longos trajetos em busca de parceiros.
O estudo também traz implicações práticas para donos e cuidadores. Diante dos dados, especialistas recomendam medidas simples que aumentam a segurança sem tolher a liberdade do animal:
- Identificação: microchip e coleira com identificação visível facilitam a recuperação em caso de perda;
- Ambiente enriquecido: oferecer brinquedos, arranhadores e pontos elevados de observação reduz a necessidade de o gato buscar estímulos fora de casa;
- Rotina de alimentação: horários regulares de ração criam um ponto de retorno previsível;
- Monitoramento opcional: colares com GPS ajudam a acompanhar padrões de movimento e a localizar o animal rapidamente quando necessário;
A pesquisa também sugere que o comportamento felino nas áreas urbanas cria uma rede de uso espacial (sobreposições de rotas e horários entre vizinhos), o que pode ser útil para planejar ações comunitárias de cuidado animal e para políticas locais de proteção. Entender esse “mapa felino” ajuda tutores a equilibrar autonomia e segurança, além de orientar práticas de bem-estar e manejo responsável.
Em resumo, se o seu gato some por algumas horas, é mais provável que ele esteja explorando pontos próximos do que perdido em uma aventura distante, e poucas providências simples aumentam muito a chance de um retorno seguro.