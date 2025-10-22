Para onde vão os gatos quando saem de casa? Estudo responde

Um estudo norueguês com 92 gatos domésticos equipados com GPS indica que a maior parte das saídas dos felinos é surpreendentemente local: 79% do tempo que passam fora de casa ocorre a menos de 50 metros do ponto de origem. Em outras palavras, a maioria dos bichanos explora o arredor imediato: quintais vizinhos, muros e pontos de observação próximos, e raramente se lança em longas jornadas. Apenas alguns indivíduos chegaram a percorrer trajetos de até 352 metros, comportamento classificado pelos autores como atípico.

O trabalho, conduzido pela Universidade Norueguesa de Ciências da Vida (NMBU) e divulgado na revista Nature, mapeou o que os pesquisadores chamaram de "catscape", a paisagem de rotas e áreas de uso definidas por cada animal. Ao traçar esses percursos, a equipe identificou padrões territoriais claros: os gatos repetem caminhos conhecidos, escolhem locais que oferecem abrigo e fontes de alimento, e tendem a evitar grandes deslocamentos, sobretudo quando são castrados. A castração, segundo os cientistas, reduz a propensão a disputas por território e longos trajetos em busca de parceiros.