Você sabe como o gato escolhe sua pessoa favorita? Descubra agora

A rotina aparece como principal critério: alimentá-lo em horários regulares, manter a caixa de areia limpa e respeitar ritos de higiene faz com que o animal associe aquela pessoa ao conforto e à estabilidade. Esses microcuidados, afirmam os especialistas, são interpretados pelo gato como sinais de confiabilidade e acabam formando a base do vínculo.

Ter a sensação de que “o gato me escolheu” não é apenas sorte: comportamento e rotina pesam mais do que gestos isolados. Segundo especialistas, felinos tendem a preferir quem oferece previsibilidade e segurança no dia a dia — e isso se constrói com pequenas atitudes repetidas, não com demonstrações grandiosas.

A qualidade das interações também conta muito. Em vez de forçar colo ou contato quando o animal demonstra desinteresse, o recomendado é esperar o convite, usar brinquedos que estimulam a caça e encerrar a brincadeira antes que o gato se irrite — assim a experiência fica sempre associada ao prazer. Movimentos bruscos, voz alta e estímulos excessivos afastam; um tom de voz calmo e gestos lentos comunicam segurança e atraem o felino.

Há sinais claros de que você ocupa um lugar especial no mundo do gato: dormir perto de alguém, amassar com as patas, esfregar o corpo para marcar o dono com o próprio cheiro e até trazer brinquedos são comportamentos que indicam confiança e proximidade. O ronronar, no entanto, precisa ser lido no contexto: costuma significar relaxamento, mas pode surgir também em momentos de desconforto.

Para “virar o jogo” e conquistar pontos com o seu pet, a recomendação dos especialistas é a consistência. Mantenha horários de alimentação, reserve minutos diários para brincadeiras estruturadas — como varinhas e jogos de caça simulada — e respeite os momentos em que o animal prefere ficar sozinho. Encerrar o contato em tom positivo, dando ao gato a sensação de “quero mais”, facilita novos encontros.