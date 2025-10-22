Inscrições do curso gratuito do Cultura Viva terminam amanhã (23)

O curso acontecerá de 29 de outubro a 10 de dezembro de 2025, com aulas presenciais às quartas e quintas, das 18h30 às 22h30, no Senac de Piracicaba (Rua Santa Cruz, 1.148 - Bairro Alto). Serão 48 horas de atividades e 30 vagas disponíveis; a seleção passará por avaliação da Secretaria Municipal de Cultura, que retornará aos candidatos por e-mail sobre a efetivação da matrícula. Podem se inscrever pessoas a partir dos 16 anos com ensino fundamental completo pelo formulário online .

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, lembra que termina nesta quinta-feira (23) o período de inscrições para o curso gratuito "Elaboração de Projetos para o Cultura Viva", ofertado com certificação do Senac. A iniciativa, dirigida a agentes culturais, coletivos e organizações da sociedade civil, visa fortalecer a capacidade local de formular, gerenciar e prestar contas de projetos financiados pela Política Nacional de Cultura Viva (PNCV).

A programação contempla a história da PNCV e da Lei 13.018/2014, os conceitos de Ponto e Pontão de Cultura, o funcionamento de editais e tipos de apoio (convênios, termos e premiações), além de módulos práticos sobre elaboração de justificativa, definição de objetivos, metas, cronograma físico-financeiro e indicadores sociais. O curso também aborda gestão participativa no território, uso correto de recursos, registros de atividades, prestação de contas e estratégias de sustentabilidade e captação para continuidade dos projetos culturais.

A proposta ressalta ainda a natureza comunitária da Política Nacional de Cultura Viva, que articula redes locais e fomenta iniciativas de base em todo o país — das comunidades indígenas e quilombolas às periferias urbanas — com foco em diversidade cultural, economia solidária e protagonismo social. A formação deve preparar participantes para acessar e executar programas da PNCV, ampliando a competência técnica para transformar iniciativas culturais em projetos viáveis e transparentes.

As aulas combinam exposição dialogada, trabalho em grupo, demonstrações práticas e desenvolvimento de projeto, com ênfase em ferramentas acessíveis para organização documental e controle financeiro. A Secretaria alerta que período e local do curso estão sujeitos a alteração e recomenda atenção às comunicações oficiais enviadas por e-mail.