Blitz: quais documentos ter e como agir para evitar problemas

Ao ser parado, mantenha a calma e adote postura respeitosa: cumprimente o agente, desligue o som e evite movimentos bruscos. Responda apenas ao que for perguntado, evite iniciar discussões ou declarações longas que possam inflamar a situação. Caso julgue que houve abuso ou erro, anote imediatamente o nome do agente, o número da viatura e outros dados relevantes (hora, local e circunstâncias). Essas informações são úteis posteriormente para formalizar uma reclamação ou recorrer da autuação.

Em uma abordagem de trânsito, a preparação reduz a ansiedade e aumenta as chances de um desfecho sem complicações. Os dois documentos que você precisa ter sempre atualizados e à mão são a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Documentos vencidos, rasurados ou ilegíveis podem ocasionar autuações e multas, por isso garanta que estejam válidos, em formato físico ou pela versão oficial digital, antes de pegar a estrada.

Se o agente constatar uma infração, solicite que ele explique claramente o motivo e peça para ver o auto de infração quando for lavrado. Lembre-se de que assinar o auto não significa admitir culpa, a assinatura comprova apenas que você tomou ciência do documento. Você tem direito à defesa administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro, com prazos e recursos específicos para contestar multas e penalidades.

Algumas práticas simples ajudam a evitar problemas na blitz: mantenha os documentos do veículo e da habilitação organizados e num local de fácil acesso, cuide para que o CRLV e a CNH estejam legíveis, não transporte irregularmente itens proibidos, e observe as condições do veículo, como iluminação e pneus, que costumam ser verificadas em vistorias rápidas. O uso de versões digitais dos documentos é aceito pelas autoridades quando feitos por aplicativos oficiais, então verifique se seu celular contém as credenciais necessárias e se está carregado.

Conhecer seus direitos e deveres como condutor é parte essencial para um trânsito mais seguro e para evitar desentendimentos. Direitos como ser informado sobre o motivo da abordagem, o direito de chamar um advogado ou representante e o direito de registrar ocorrência caso se sinta coagido são garantidos por normas administrativas e constitucionais. Do mesmo modo, cumprir regras básicas, como portar documentos válidos, não dirigir sob efeito de álcool e manter o veículo em condições de segurança, evita penalidades e protege todos os usuários das vias.