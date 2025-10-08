Metanol foi colocado nas garrafas de destilados, segundo perícia

O órgão informou nesta terça-feira (7) que dois grupos de produtos periciados apresentaram resultado positivo para metanol. Os laudos técnicos foram enviados à Polícia Civil para subsidiar as investigações. O instituto não detalhou a quantidade de garrafas analisadas, os tipos de bebida ou os locais de apreensão.

O Instituto de Criminalística da Polícia Científica de São Paulo confirmou que a perícia em grupos de bebidas alcoólicas destiladas apreendidas na capital paulista indicou que o metanol encontrado foi adicionado às bebidas, não sendo resultado da destilação natural. A concentração da substância estava acima do limite permitido pela legislação.

"Pode-se afirmar, até o momento, e de acordo com as concentrações encontradas, que o metanol foi adicionado, não sendo, portanto, produto de destilação natural", complementou o Instituto de Criminalística. O órgão atua 24 horas nas perícias de constatação e concentração das amostras, além da análise documentoscópica de rótulos e lacres.

Uma força-tarefa foi criada pelo Instituto de Criminalística na última sexta-feira (3) para analisar as garrafas apreendidas em fiscalizações que apuram adulteração e contaminação por metanol. Desde o dia 29, foram apreendidas 16 mil garrafas no estado de São Paulo, segundo o último boletim do governo.

O processo de análise inclui a checagem inicial das embalagens para verificar indícios de rompimento ou reaproveitamento, seguindo para o processamento em equipamentos que separam os componentes da bebida. O laudo final confirma a presença e a quantidade de metanol.

Casos de intoxicação no estado