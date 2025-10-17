Bairros ficam sem água semana que vem: veja programação do Semae

O Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) de Piracicaba divulgou um cronograma de manutenção programada na rede de distribuição que deve impactar o abastecimento de água em diversos bairros da região Norte e adjacências entre os dias 20 e 24 de outubro. As obras fazem parte do Programa de Redução de Perdas da autarquia, com foco na substituição e instalação de registros de manobra, processo conhecido como setorização.

As interrupções programadas ocorrerão diariamente, das 9h às 16h, afetando diferentes regiões a cada dia da semana.