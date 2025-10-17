Bairros ficam sem água semana que vem: veja programação do Semae

O Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) de Piracicaba divulgou um cronograma de manutenção programada na rede de distribuição que deve impactar o abastecimento de água em diversos bairros da região Norte e adjacências entre os dias 20 e 24 de outubro. As obras fazem parte do Programa de Redução de Perdas da autarquia, com foco na substituição e instalação de registros de manobra, processo conhecido como setorização.
As interrupções programadas ocorrerão diariamente, das 9h às 16h, afetando diferentes regiões a cada dia da semana.
Na segunda-feira (20), a manutenção será na região do Boa Esperança. Poderá haver falta de água em: Boa Esperança, Jd. Javary, Monte Rey I, II e III, Pq. Piracicaba, Pq. das Águas, São Mateus I e II, Vale do Sol, Gran Park, Conquista, Conviva, Condomínio Vida Nova, Bela Vista Naut Club, Jd. Maria, Uninoroeste, Simpesca, Vivendas Bela Vista e Altos do São Francisco.
Na terça-feira (21), os serviços se concentram na área do Nova América, podendo afetar: Nova América, Bosque da Água Branca, Terra Nova, 1° de Maio e Jd. Astúrias.
A quarta-feira (22), será a vez da região do Água Branca, com interrupções possíveis em: Água Branca, Condomínio Xandica, Jd. Oriente, Serra Verde e Monte Feliz.
Na quinta-feira (23), a manutenção ocorrerá na região do Ary Coelho. Os bairros com possível desabastecimento são: Portal da Água Branca, Ary Coelho e Bertolucci.
Por fim, na sexta-feira (24), os trabalhos serão na região do Campestre, afetando: Terrazul, Jd. Belvedere, Jd. Costa Rica, Campestre, Condomínio Park Campestre, Bone Vie, Beve Nuto, Quintas de Santa Helena, Ágape, Recanto Mato Alto, Convívio Nosso Recanto, Monjolinho e Jd. Santa Clara.
O Semae alerta que o cronograma pode ser suspenso ou modificado em caso de chuvas, tempestades ou situações emergenciais. A autarquia orienta os moradores que possuem caixas d'água a economizar água durante o período das obras para manter o abastecimento interno até a completa normalização da rede.
Para informações ou emergências, a população pode entrar em contato com o Semae pelos canais de atendimento 24 horas: WhatsApp (19) 3403-9608 e Central Telefônica 0800 772 9611.