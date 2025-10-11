Afinal, quanto vai custar tirar CNH com o fim das autoescolas?

Impacto financeiro estimado

A Senatran estima que, com essa flexibilização, o custo da habilitação pode cair até 80%. Ou seja, o processo que hoje ultrapassa R$ 4,4 mil poderia custar cerca de R$ 880. A redução vem do fim das despesas com aulas obrigatórias, taxas administrativas simplificadas e opção por métodos de aprendizado mais econômicos.

Além disso, o governo fez cálculo com base na renda per capita estadual. Atualmente, muitos precisam de até oito meses de trabalho para pagar a CNH sem ultrapassar 30% da renda. Com a proposta, esse tempo deve cair para menos de dois meses em várias regiões.

Reação das autoescolas

A proposta enfrenta resistência da Federação Nacional das Autoescolas (Feneauto). O presidente da entidade criticou que a medida foi apresentada de surpresa e alerta para risco econômico no setor, que emprega mais de 300 mil pessoas. Ele afirmou que “mais habilitações não equivalem a mais segurança” e classificou a mudança como “populista”.