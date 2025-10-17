Exposição 'Vozes pela Floresta' começa neste fim de semana; Veja

O Coletivo_21, grupo formado em 2021 por 16 artistas visuais vindos de diferentes regiões e trajetórias, inaugura em Piracicaba a exposição "Vozes pela Floresta", que traz ao debate público reflexões sobre a vida, a morte e as violências que afetam os ecossistemas florestais. A abertura acontece no sábado (18), das 13h às 16h, na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra (Armazém 14ª, Engenho Central). A mostra fica em cartaz de 19 de outubro a 23 de novembro.
Em trabalhos coletivos e individuais produzidos por processos interativos, os integrantes do Coletivo_21 exploram a floresta como janela para o mundo, tanto para denunciar agressões quanto para celebrar a diversidade biológica e cultural que ela abriga. A proposta curatorial privilegia obras que convidam à contemplação e à ação: “A nossa arte busca chamar atenção para a preservação da floresta, mostrando o aconchego e a riqueza de cores e vidas que ela oferece”, explica o coletivo em seu material de divulgação.
A exposição reúne nomes como Andrea Antonon, Andreia Reis, Clara Infante, Jacy Bastos, Jussi Szilágyi, Luisa Libardi, Luzia Velloso, Michaela AF, Rosane Gauss, Tamara Roman, Vera Sallaberry, Zizi Pedrossa, Zucapaula, Antônio Carlos Lima, Dea Homsi e Elisa Wuo. Entre as propostas, estão pinturas, instalações e obras que resultaram de dinâmicas colaborativas, práticas que ampliam o caráter social da mostra e abrem espaço para ações educativo-culturais vinculadas ao espaço expositivo.
Organizadores destacam que “Vozes pela Floresta” tem também um viés comunitário: além de expor obras com apelo ambiental, o Coletivo_21 pretende desenvolver atividades artísticas e educativas em diálogo com a Pinacoteca, articulando visita-guiada, oficinas e debates que aproximem públicos diversos do tema da conservação. A iniciativa reforça o papel social da arte como instrumento de sensibilização e mobilização.
SERVIÇO
Exposição “Vozes pela Floresta” - Inauguração no sábado (18), das 13h às 16h. Visitação de 19/10 a 23/11. Local: Pinacoteca Municipal “Miguel Dutra” (Av. Maurice Allain, 454 — Armazém 14ª, Engenho Central, Vila Rezende, Piracicaba).