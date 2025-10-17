Exposição 'Vozes pela Floresta' começa neste fim de semana; Veja

O Coletivo_21, grupo formado em 2021 por 16 artistas visuais vindos de diferentes regiões e trajetórias, inaugura em Piracicaba a exposição "Vozes pela Floresta", que traz ao debate público reflexões sobre a vida, a morte e as violências que afetam os ecossistemas florestais. A abertura acontece no sábado (18), das 13h às 16h, na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra (Armazém 14ª, Engenho Central). A mostra fica em cartaz de 19 de outubro a 23 de novembro.

Em trabalhos coletivos e individuais produzidos por processos interativos, os integrantes do Coletivo_21 exploram a floresta como janela para o mundo, tanto para denunciar agressões quanto para celebrar a diversidade biológica e cultural que ela abriga. A proposta curatorial privilegia obras que convidam à contemplação e à ação: “A nossa arte busca chamar atenção para a preservação da floresta, mostrando o aconchego e a riqueza de cores e vidas que ela oferece”, explica o coletivo em seu material de divulgação.