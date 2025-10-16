Continente africano está se dividindo ao meio, dizem cientistas

A pesquisa foi conduzida por cientistas das universidades de Southampton e Swansea, no Reino Unido. De acordo com o grupo, o fenômeno é constante e ocorre em grandes profundidades. O trabalho conclui que as movimentações do manto estão alterando gradualmente a crosta terrestre e poderão, em longo prazo, originar um novo oceano.

Estudos divulgados em 2025 pela revista Nature Geoscience apontam que fluxos rítmicos de rocha derretida estão subindo do interior da Terra sob a região de Afar, na Etiópia. Segundo os pesquisadores, esses movimentos subterrâneos estão dividindo lentamente o continente africano.

A autora principal do estudo, Emma Watts, da Universidade de Swansea, afirmou que o manto sob Afar apresenta pulsos de calor e material fundido que se deslocam em direção à superfície. Esses movimentos reduzem a resistência da crosta e aceleram o afastamento das placas tectônicas.

Watts explicou que as amostras coletadas revelaram assinaturas químicas que indicam forte interação entre o interior do planeta e sua superfície. A análise amplia o entendimento sobre os processos internos da Terra e destaca a necessidade de estudos conjuntos entre diferentes áreas da geociência.

Região de intensa atividade geológica

A região de Afar reúne o encontro de três grandes falhas tectônicas: o rifte do Mar Vermelho, o rifte do Golfo de Áden e o Grande Rifte Etíope. Essa configuração torna o local propício à separação continental.