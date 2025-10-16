Veja quando a primeira vacina brasileira de COVID-19 chega ao SUS

A primeira vacina contra a covid-19 totalmente desenvolvida no Brasil, nomeada SpiN-TEC, tem previsão de ser incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) no primeiro semestre do próximo ano. A informação foi comunicada pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, nesta quinta-feira (16).
O imunizante foi criado pelo Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com o suporte de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O ministério, por meio da RedeVírus, investiu R$ 140 milhões para apoiar o projeto, abrangendo desde os ensaios pré-clínicos até as fases clínicas 1, 2 e 3.
Desenvolvimento e Próximos Passos
Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministra, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Luciana Santos mencionou que a vacina está em fase final de estudos. No início do mês, foi publicado o primeiro artigo científico sobre os testes de segurança, indicando que a dose é segura.
A ministra adiantou que o processo de validação junto à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) será iniciado em breve. A aquisição tecnológica e a produção envolverão empresas nacionais. A empresa brasileira Libbs será responsável pela produção do IFA (insumo farmacêutico ativo), enquanto outra empresa de Minas Gerais fará o envasamento do produto final, conforme a ministra confirmou após reunião com a Libbs em São Paulo.