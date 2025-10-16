Veja quando a primeira vacina brasileira de COVID-19 chega ao SUS

A primeira vacina contra a covid-19 totalmente desenvolvida no Brasil, nomeada SpiN-TEC, tem previsão de ser incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) no primeiro semestre do próximo ano. A informação foi comunicada pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, nesta quinta-feira (16).

O imunizante foi criado pelo Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com o suporte de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O ministério, por meio da RedeVírus, investiu R$ 140 milhões para apoiar o projeto, abrangendo desde os ensaios pré-clínicos até as fases clínicas 1, 2 e 3.

Desenvolvimento e Próximos Passos