MEDICINA

VI Jornada Caipira de Joelho e Quadril será no final de outubro

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Dr. Alexandre Pacheco e Dr. Oswaldo Taglieta são especialistas em joelho.
A VI Jornada Caipira de Joelho e de Quadril será realizada na sexta?feira (31) no Beira Rio Palace Hotel (Rua Luiz de Queiroz, 51 — Centro, Piracicaba). Voltado a médicos ortopedistas, o evento mescla atualização técnica e descontração: o formato conhecido como “prosa caipira” privilegia mesas de debate do tipo “faço ou não faço”, mediadas e com ampla participação da plateia. As inscrições devem ser feitas pelo Instagram @jor_nadacaipira.

Organizada pelos especialistas Alexandre Pagotto Pacheco e Oswaldo Taglieta (joelho) e Daniel Mello e Dr. Rodrigo Chorille (quadril), a jornada reúne painéis, apresentações e estandes de expositores. Segundo o Dr. Alexandre Pagotto Pacheco, em contato com o Jornal de Piracicaba, “a Jornada Caipira nasceu em 2013 quando percebemos que a medicina do interior estava ficando de ponta, sem diferença para os grandes centros”. Ele acrescenta que a proposta foi pensada para ser interativa: “é uma ‘prosa’: um debatedor defende uma conduta, outro defende o oposto, o público participa — é prático e dinâmico”.

O evento também conquistou apoio da indústria. “A indústria abraçou a ideia. Hoje temos entre 15 e 17 expositores e um parque de exposição grande, com produtos e tecnologias relevantes”, relatou Pagotto, que destaca ainda a valorização da cultura local. "Nos intervalos servimos pamonha e promovemos até uma recepção com cervejas artesanais — virou tradição e marca da jornada”. A presença de participantes de várias regiões do estado confirma o crescimento e o prestígio do encontro.

Programação completa — Cirurgia de Joelho

  • 08h00–08h30 — Novas inscrições e retirada de crachá
  • 08h30–09h00 — Abertura
  • 09h00–10h00 — Módulo: Enxertos para o LCA
  • 10h00–10h30 — Módulo: O LCA cicatriza?
  • 10h30–11h00 — Intervalo
  • 11h00–11h30 — Módulo: Sutura de menisco
  • 11h30–12h00 — Módulo: Viscosuplementação na meniscopatia
  • 12h00–13h30 — Almoço
  • 13h30–14h00 — Módulo: Osteotomia valgizante
  • 14h00–14h30 — Módulo: Alinhamento na PTJ
  • 14h30–15h00 — Intervalo
  • 15h45 — Módulo: Artroplastias (horário de encerramento das sessões de joelho)

Programação completa — Cirurgia de Quadril

  • 08h00–08h30 — Novas inscrições e retirada de crachá
  • 08h30–09h00 — Abertura
  • 09h00–09h30 — Dual Mobility em ATQ por fratura do colo femoral: uso rotineiro ou seletivo?
  • 09h30–10h00 — Fixação do componente femoral: ainda há espaço para hastes cimentadas nas artroplastias primárias?
  • 10h00–10h30 — Via de acesso anterior direto
  • 10h30–11h00 — Intervalo e visita aos expositores (serão servidas pamonhas de Piracicaba)
  • 11h00–11h30 — Haste de revisão femoral: modular ou monobloco?
  • 11h30–12h00 — Infecção crônica de artroplastia total de quadril: abordagem terapêutica
  • 12h00–13h30 — Almoço na churrascaria do hotel
  • 13h30–14h00 — Displasia de quadril em casos extremos: osteotomia periacetabular ou artroplastia primária?
  • 14h00–14h30 — O uso do poste em artroscopia de quadril é realmente necessário?
  • 14h30–15h00 — Intervalo e visita aos expositores
  • 15h00–15h30 — Há espaço para a viscossuplementação na artrose de quadril?
  • 15h30 — Encerramento

SERVIÇO

VI Jornada Caipira de Joelho e de Quadril — Sexta-feira (31), Beira Rio Palace Hotel (Rua Luiz de Queiroz, 51, Centro, Piracicaba). Inscrições pelo Instagram @jor_nadacaipira.

