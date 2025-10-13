Praça abandonada no Sônia é revitalizada após 'ALÔ, PREFEITO'

A Praça Mário Usberti, localizada no bairro Vila Sônia, passou por serviços de revitalização realizados pela Prefeitura de Piracicaba. As ações ocorreram após a publicação de uma demanda na Coluna Alô, Prefeito, do Jornal de Piracicaba.
Saiba Mais:
- Mato e lixo tomam conta da Praça da Biblioteca, em Piracicaba
- Tempestade à vista: Piracicaba entra em risco com ventos de 100km
Entre os serviços realizados, foram retirados os bancos que estavam quebrados, removido o lixo acumulado no entorno da praça, restaurados os brinquedos que estavam sem uso e reformada a mureta do campo de futebol de areia, que apresentava danos.
A Coluna Alô, Prefeito publica semanalmente reclamações e pedidos de manutenção feitos por moradores de diferentes regiões da cidade. Após a publicação da solicitação referente à Praça Mário Usberti, a administração municipal encaminhou equipes para realizar os reparos e a limpeza do local.
A Prefeitura não informou se haverá novas etapas de melhorias na área, mas os moradores relataram que a utilização da praça foi retomada após a realização dos serviços.