Praça abandonada no Sônia é revitalizada após 'ALÔ, PREFEITO'

A Praça Mário Usberti, localizada no bairro Vila Sônia, passou por serviços de revitalização realizados pela Prefeitura de Piracicaba. As ações ocorreram após a publicação de uma demanda na Coluna Alô, Prefeito, do Jornal de Piracicaba.

Saiba Mais:

Entre os serviços realizados, foram retirados os bancos que estavam quebrados, removido o lixo acumulado no entorno da praça, restaurados os brinquedos que estavam sem uso e reformada a mureta do campo de futebol de areia, que apresentava danos.