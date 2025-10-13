13 de outubro de 2025
Praça abandonada no Sônia é revitalizada após 'ALÔ, PREFEITO'

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine/JP
A Praça Mário Usberti, localizada no bairro Vila Sônia, passou por serviços de revitalização realizados pela Prefeitura de Piracicaba. As ações ocorreram após a publicação de uma demanda na Coluna Alô, Prefeito, do Jornal de Piracicaba.

Entre os serviços realizados, foram retirados os bancos que estavam quebrados, removido o lixo acumulado no entorno da praça, restaurados os brinquedos que estavam sem uso e reformada a mureta do campo de futebol de areia, que apresentava danos.

A Coluna Alô, Prefeito publica semanalmente reclamações e pedidos de manutenção feitos por moradores de diferentes regiões da cidade. Após a publicação da solicitação referente à Praça Mário Usberti, a administração municipal encaminhou equipes para realizar os reparos e a limpeza do local.

A Prefeitura não informou se haverá novas etapas de melhorias na área, mas os moradores relataram que a utilização da praça foi retomada após a realização dos serviços.

