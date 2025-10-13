13 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
ALERTA LARANJA!

Tempestade à vista: Piracicaba entra em risco com ventos de 100km

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Will Baldine/JP
O aviso é válido entre esta segunda-feira (13) e a terça-feira (14), com possibilidade de chuva intensa e outros impactos
O aviso é válido entre esta segunda-feira (13) e a terça-feira (14), com possibilidade de chuva intensa e outros impactos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) incluiu Piracicaba e municípios da região em um alerta de nível laranja para tempestades. O aviso é válido entre esta segunda-feira (13) e a terça-feira (14), com possibilidade de chuva intensa e outros impactos.

Saiba Mais:

De acordo com o órgão, podem ocorrer volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ou até 100 milímetros por dia. Também há previsão de ventos com rajadas de até 100km e risco de queda de galhos de árvores, alagamentos em áreas urbanas e descargas elétricas.

O alerta laranja representa perigo potencial, e o Inmet orienta que a população evite áreas abertas durante as tempestades, não se abrigue sob árvores e mantenha distância de redes elétricas. Residências com histórico de alagamento devem ter atenção redobrada.

Em caso de situações de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

A recomendação é que a população acompanhe atualizações dos órgãos oficiais e evite deslocamentos desnecessários durante períodos de chuva intensa.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários