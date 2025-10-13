Tempestade à vista: Piracicaba entra em risco com ventos de 100km

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) incluiu Piracicaba e municípios da região em um alerta de nível laranja para tempestades. O aviso é válido entre esta segunda-feira (13) e a terça-feira (14), com possibilidade de chuva intensa e outros impactos.

De acordo com o órgão, podem ocorrer volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ou até 100 milímetros por dia. Também há previsão de ventos com rajadas de até 100km e risco de queda de galhos de árvores, alagamentos em áreas urbanas e descargas elétricas.