Mato e lixo tomam conta da Praça da Biblioteca, em Piracicaba

Moradores da região central de Piracicaba entraram em contato com a redação do Jornal de Piracicaba para relatar o atual estado de conservação da Praça Cacilda de Azevedo Cavaggione, conhecida como Praça da Biblioteca Municipal. O espaço, localizado no entorno da Biblioteca Municipal, tem sido alvo de reclamações frequentes por parte de quem circula diariamente pelo local.
De acordo com os relatos, algumas lixeiras estão danificadas ou quebradas, o que contribui para o acúmulo de resíduos em determinados pontos. Também foi observado mato alto em trechos próximos às calçadas, dificultando a circulação de pedestres. Além disso, moradores mencionaram a presença de áreas com pouca iluminação durante a noite, o que causa preocupação entre os frequentadores.
A equipe de reportagem do JP esteve no local e confirmou a existência de lixeiras danificadas, pontos com vegetação alta e resíduos espalhados. Questionada sobre as reclamações, a Prefeitura de Piracicaba se pronunciou por meio de nota oficial.
“A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o corte do mato na praça Cacilda de Azevedo Cavaggione é realizado mensalmente, porém uma equipe será encaminhada ao local para verificar a situação e, se necessário, incluir o serviço na programação da próxima semana. Em relação à iluminação e às lixeiras danificadas, as demandas serão encaminhadas às empresas responsáveis para vistoria e execução dos reparos.”
A Praça Cacilda de Azevedo Cavaggione é um dos principais espaços públicos da região central e recebe circulação diária de pedestres, estudantes e usuários da biblioteca. Os moradores aguardam por ações de manutenção que garantam melhores condições de uso do local.