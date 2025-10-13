Mato e lixo tomam conta da Praça da Biblioteca, em Piracicaba

Moradores da região central de Piracicaba entraram em contato com a redação do Jornal de Piracicaba para relatar o atual estado de conservação da Praça Cacilda de Azevedo Cavaggione, conhecida como Praça da Biblioteca Municipal. O espaço, localizado no entorno da Biblioteca Municipal, tem sido alvo de reclamações frequentes por parte de quem circula diariamente pelo local.

De acordo com os relatos, algumas lixeiras estão danificadas ou quebradas, o que contribui para o acúmulo de resíduos em determinados pontos. Também foi observado mato alto em trechos próximos às calçadas, dificultando a circulação de pedestres. Além disso, moradores mencionaram a presença de áreas com pouca iluminação durante a noite, o que causa preocupação entre os frequentadores.