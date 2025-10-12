Barbárie em Piracicaba: cães são mortos a tiros em canavial

Uma cena chocante foi descoberta neste sábado (11) em uma área de canavial próxima à Usina Costa Pinto, em Piracicaba. Dois cães foram encontrados mortos, e um deles seria da raça pitbull.

VEJA MAIS

De acordo com informações preliminares, os animais estavam caídos próximos a uma espécie de altar improvisado, onde havia uma cesta com objetos considerados suspeitos.