Barbárie em Piracicaba: cães são mortos a tiros em canavial

Uma cena chocante foi descoberta neste sábado (11) em uma área de canavial próxima à Usina Costa Pinto, em Piracicaba. Dois cães foram encontrados mortos, e um deles seria da raça pitbull.
VEJA MAIS
- Festa quinzista avançou a madrugada em Piracicaba
- Porsche despenca em barranco na rodovia Luiz de Queiroz em Piracicaba
De acordo com informações preliminares, os animais estavam caídos próximos a uma espécie de altar improvisado, onde havia uma cesta com objetos considerados suspeitos.
Os dois cães apresentavam marcas de tiros, o que aumenta o mistério sobre o caso. Moradores da região acionaram a Guarda Civil Municipal, que isolou a área e deve investigar o que realmente aconteceu.