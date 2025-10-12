12 de outubro de 2025
MISTÉRIO

Barbárie em Piracicaba: cães são mortos a tiros em canavial

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Os dois cães foram encontrados baleados e mortos em uma área de cana.
 Uma cena chocante foi descoberta neste sábado (11) em uma área de canavial próxima à Usina Costa Pinto, em Piracicaba. Dois cães foram encontrados mortos, e um deles seria da raça pitbull.

De acordo com informações preliminares, os animais estavam caídos próximos a uma espécie de altar improvisado, onde havia uma cesta com objetos considerados suspeitos.

Os dois cães apresentavam marcas de tiros, o que aumenta o mistério sobre o caso. Moradores da região acionaram a Guarda Civil Municipal, que isolou a área e deve investigar o que realmente aconteceu.

