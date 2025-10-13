Carla Sapuppo dirigirá Paixão de Cristo de Piracicaba 2026

Carla recebeu o convite com surpresa e gratidão. Em entrevista, afirmou estar honrada pela confiança da diretoria e adiantou a intenção de repensar a concepção cênica: pretende aproximar ainda mais os atores do público e criar uma encenação mais acolhedora. Ela disse ter ideias em andamento, mas preferiu guardá-las até o desenvolvimento do projeto.

A 36ª edição da Paixão de Cristo de Piracicaba terá direção artística de Carla Sapuppo. A confirmação foi feita esta semana na sede da Associação Cultural e Teatral Guarantã, responsável pela produção do espetáculo que integra a programação da Semana Santa.

A escolha de Sapuppo foi descrita pela nova diretoria como natural e unânime. Deiwson Jean de Sousa, presidente da Associação Guarantã, destacou a experiência da diretora: além de integrar o elenco em diferentes temporadas, Carla foi assistente de direção nas duas últimas edições e já acumulou funções como preparação de atores e participação na diretoria da associação.

A trajetória de Carla no Guarantã começou em 2005. Ao longo dos anos, ela interpretou papéis relevantes na Paixão de Cristo — entre eles Maria — e atuou em bastidores, o que pesou na decisão da diretoria ao apontá-la para comandar a montagem de 2026.

Será a quarta vez que uma mulher dirige o espetáculo em seus 36 anos. Antes dela, Izabel Ortega assinou a direção em 1991; Rosana Batistella, em 2009; e Viviane Palandi esteve à frente da encenação em 2017 e 2018. A sequência evidencia uma presença feminina pontual, mas crescente, na direção artística do tradicional evento.